Gdańsk: Osiem ofert w przetargu na rozbudowę części ul. Kartuskiej

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę fragmentu ulicy Kartuskiej w Gdańsku. Dzięki tej przebudowie łatwiejszy będzie od strony Kaszub wyjazd i wjazd do centrum miasta. Na inwestycję przeznaczono 49 mln zł, najniższa oferta opiewa na ok. 37,5 mln zł.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) poinformowała we wtorek, że przetarg dotyczy rozbudowy ul. Kartuskiej, na ok. 1,2-kilometrowym odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

Do przetargu stanęło osiem firm oraz konsorcjów. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na niespełna 37,5 mln zł, najdroższa zaś na ponad 47,6 mln zł. DRMG zabezpieczyła na tę inwestycję 49 mln zł. Oferty są obecnie analizowane.

Po przebudowie fragmentu ul. Kartuskiej kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, a na fragmencie także droga rowerowa.

Inwestycja obejmie również budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych. W ramach zadania zostanie wykonana sieć gazowa. Przewiduje się również montaż ekranów akustycznych.

Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2021 r.