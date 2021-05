Gdańsk: Ostatnie dni na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Do 16 maja mieszkańcy Gdańska mogą składać propozycje zadań w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy łącznie ponad 20,8 mln zł, w tym blisko 5 mln na rozwój terenów zielonych.

Jak przypomina w komunikacie prasowym Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, projekty można zgłaszać poprzez stronę internetową gdansk.ardvote.pl, a także portal gdansk.pl i znajdującą się tam podstronę budżetu obywatelskiego.

Aby to zrobić, należy kliknąć w żółty baner BO z napisem "Kliknij i złóż projekt". Następnie trzeba założyć konto w systemie, po czym przejść do formularza elektronicznego wniosku.

"Ostatnim krokiem jest dostarczenie formularza wniosku do urzędu miejskiego. Formularz wraz z załącznikami należy wydrukować i zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska (1 podpis dla projektu dzielnicowego, 30 podpisów dla projektu ogólnomiejskiego). Dokumenty należy w ciągu 7 dni dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców, wysłać pocztą albo skorzystać z profilu zaufanego i złożyć je online przez platformę ePUAP" - podała Formella.

Każdy mieszkaniec Gdańska, bez względu na wiek, może złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych lub ogólnomiejskich. Elektroniczny system naboru wniosków będzie czynny do niedzieli 16 maja, do godziny 23.59. Następnie rozpocznie się ich weryfikacja. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami odbędzie się między 4 a 18 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 października.

"Pracownicy urzędu są w stałym kontakcie z wnioskodawcami. Odpowiadają na pytania, doradzają i wspierają każdego, kto ma wątpliwości lub potrzebuje pomocy. Wszystkich, którzy mają pomysły i propozycje na projekty budżetu obywatelskiego, także tego zielonego, zachęcamy do składania wniosków. Następna taka szansa będzie dopiero za rok" - przekazała Sylwia Betlej, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w gdańskim magistracie.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej - https://www.gdansk.pl/budzetobywatelski. Można tam znaleźć m.in. praktyczny poradnik dotyczący przygotowania wniosków. Warto też odwiedzić profil gdańskiego BO na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczane są komunikaty, które mogą pomóc w złożeniu projektu.

Łączna kwota budżetu partycypacyjnego na 2022 rok to ponad 20,8 mln zł. Na projekty dzielnicowe przeznaczono ponad 16,5 mln zł, natomiast na zadania ogólnomiejskie - blisko 4,3 mln zł.

W tym roku po raz drugi organizowany jest zielony budżet. W jego ramach o dofinansowanie powalczą projekty zagospodarowania terenów zielonych. Propozycje można składać w pięciu obszarach tematycznych: nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej, nowe przestrzenie zielone, budowa ogrodów deszczowych, renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni, działania ekologiczne.

Na realizację zwycięskich pomysłów w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zarezerwowano blisko 5 mln złotych, z czego 3,48 mln pochodzić będzie z puli dzielnicowej. Pozostałe 1,51 mln zł wydzielono z puli ogólnomiejskiej.

