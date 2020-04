Gdańsk: Pięć ofert w przetargu na projekt rozbudowy Cmentarza Łostowickiego

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku. To największa nekropolia w mieście, zajmująca ok. 50 hektarów. Po powiększeniu Cmentarz Łostowicki zyska 1,8 ha.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała we wtorek, że najtańsza oferta w przetargu opiewa na ponad 94 tysiące złotych, a najdroższa na ponad 493 tys. zł.

"Oferty są obecnie analizowane. Projekt powiększenia Cmentarza Łostowickiego ma być gotowy do końca 2020 roku. Cmentarz zostanie rozbudowany w kierunku ulicy Armii Krajowej. Łącznie powierzchnia tej nekropolii ma powiększyć się o 1,8 ha, co przełoży się na dodatkowych 1500 miejsc do pochówku" - dodała Niezgoda.

Do końca kwietnia planowane jest także ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech innych gdańskich nekropolii: Salvator, Garnizonowy, Srebrzysko i na ul. Kępnej.

Cmentarz Salvator ma być w przyszłości rozbudowany od strony ul. Stoczniowców, co umożliwi powstanie ok. 1000 miejsc spoczynku. Dokumentacja będzie gotowa wiosną 2021 r. W tym samym terminie ma zostać opracowany projekt rozbudowy cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej. Obiekt ma w przyszłości powiększyć się o ponad 1,4 ha i 1900 miejsc pochówku.

Z kolei na Cmentarzu Garnizonowym ma pojawić się trzy tysiące dodatkowych miejsc. Obiekt przy ul. Dąbrowskiego zwiększy swoją powierzchnię o 2,17 ha. Projekt ma być gotowy latem przyszłego roku, podobnie jak dokumentacja dotycząca rozbudowy Cmentarza Srebrzysko. Ta nekropolia powiększy się o 2,14 ha i 1900 miejsc spoczynku.

W wyniku planowanej rozbudowy powierzchnia gdańskich nekropolii powiększy się o osiem hektarów, na których znajdzie się ponad dziewięć tysięcy dodatkowych miejsc pochówku.

Obecnie w Gdańsku funkcjonuje dziewięć cmentarzy o łącznej powierzchni niemal 100 ha, z czego połowa przypada na Cmentarz Łostowicki.