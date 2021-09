Gdańsk: Poczta Polska wystawia na licytację nieruchomości we Wrzeszczu

Nieruchomość, którą wystawia na licytację Poczta znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicach Partyzantów 70, Zabytkowej 3 i 5. Cena wywoławcza wynosi 35 mln złotych - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej.

Rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek poinformowała PAP w poniedziałek, że poczta wystawia na licytację kompleks sześciu działek, z których cztery są zabudowane budynkami usługowymi o łącznej powierzchni 6675 m kw., które znajdują się około 5 km od centrum miasta.

Dla części nieruchomości wydane zostały warunki zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne i usługowe. Zabudowania te mają łączną powierzchnię prawie 28 tys. m kw.

"Całość jest zlokalizowana w atrakcyjnej przestrzeni miasta. Wokół znajduje się rozległy obszar leśny z licznymi punktami widokowymi z instalacjami artystycznymi, parkiem Jaśkowej Doliny oraz Teatrem Leśnym. Nieco dalej znajdują się lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Gdańskie ZOO. Odległość około 5 km od plaży sprawia, iż miejsce to zyskuje pod względem wypoczynkowym" - informuje w przesłanym PAP komunikacie Siwek.

Najbliższy przystanek autobusowy oddalony jest o ok. 300 m., w odległości 1 km znajduje się peron kolejowy ze stacją PKP i SKM oraz perony autobusów miejskich, zaś przystanek tramwajowy znajduje się 700 m dalej, natomiast ok. 200 m ulica Partyzantów łączy się z ulicą Słowackiego prowadzącą bezpośrednio do obwodnicy Trójmiasta.

"Poczta Polska wystawia na sprzedaż nieruchomości, które nie są już przez spółkę wykorzystywane biznesowo. Efektywne gospodarowanie majątkiem jest elementem polityki strategicznego zarzadzania inwestycjami. Poczta skupia się na automatyzacji i rozbudowie sieci logistycznej - informuje w komunikacie rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję 24 września 2021 r.

Wadium w kwocie 3,5 mln zł wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do 22 września 2021 r., na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: "aukcja - Gdańsk".

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367).

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: http://nieruchomosci.poczta-polska.pl/nieruchomosci/gdansk-ul-zabytkowa-35-partyzantow-70/

