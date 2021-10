Gdańsk: Podpisano umowę na projekt przebudowy Mostu Siennickiego

Most Siennicki w Gdańsku nad Martwą Wisłą przejdzie modernizację. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) podpisała umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania. Prace nad dokumentem potrwają rok.

Jak poinformowała w piątek Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej DRMG umowę na opracowanie projektu podpisano z firmą Trab. Mosty Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski. Koszt przedsięwzięcia to ponad 258 tys. złotych.

W ogłoszonym przez DRMG przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Mostu Siennickiego wpłynęło dziewięć ofert.

Dokumentacja powstanie na bazie koncepcji, która wcześniej została zlecona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wariant wybrany do dalszego opracowania opiera się na założeniu budowy nowych przęseł i przyczółków Mostu Siennickiego.

Biuro projektowe przeprowadzi także badania geologiczne i geotechniczne oraz inwentaryzację obiektu. Niezbędne będzie sprawdzenie nośności fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego w kontekście możliwości wykorzystania ich podczas planowanej przebudowy. Oprócz opracowania pełnej dokumentacji projektowej, biuro projektowe pozyska także wszelkie niezbędne zgody konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zlokalizowany nad Martwą Wisłą Most Siennicki został oddany do użytku w 1912 r. W chwili otwarcia był największą zwodzoną przeprawą nad Bałtykiem. W trakcie II wojny światowej został on poważnie uszkodzony. Zniszczeniu uległy m.in. wieżyczki operatorów. W 1947 r. został odbudowany jako most stały. Z uwagi na zły stan techniczny pod koniec lat 80. obiekt został rozebrany i wybudowany na nowo, według projektu Maksymiliana Wolffa.

Przez wiele dekad, do otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą, Most Siennicki był jedynym drogowo-tramwajowym połączeniem Wyspy Portowej z resztą miasta.

Ostatni remont obiekt przeszedł sześć lat temu. W trakcie prac wzmocniono jego konstrukcję i wymieniono nawierzchnię.

W czerwcu ubiegłego roku, z uwagi na problemy z pochodzącymi z początku XX wieku fundamentami przyczółków, wprowadzono na nim ograniczenie prędkości do 30 km/godz. i zakaz przejazdu pojazdów o masie powyżej 10 ton.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl