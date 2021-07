Gdańsk: Ponad 330 mln zł na remonty, modernizację i doposażenie szkół

W trwającej kadencji samorządu władze Gdańska przeznaczyły ponad 330 mln zł na inwestycje w placówkach oświatowych. Dzięki tym środkom modernizowane są m.in. przyszkolne baseny, boiska, sale lekcyjne.

W czwartek władze Gdańska zorganizowały briefing prasowy, na którym opowiedziały o najważniejszych inwestycjach związanych z oświatą. Jak poinformowano, od początku obecnej kadencji samorządowej na modernizację szkół w mieście przeznaczono łącznie 331 mln zł.

"Dzięki pieniądzom gdańskich i unijnych podatników nasza oświata już teraz jest w XXI wieku. Uczniowie i nauczyciele będą mieli do dyspozycji zarówno nowe przestrzenie, jak i zupełnie nowe narzędzia do nauki i praktyki zawodu. Dziś znajdujemy się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie trwa jedna z największych inwestycji. Modernizowany jest tutaj basen, który można powiedzieć powstaje od nowa, a jego budowa zakończy się w wakacje przyszłego roku. Dodatkowo, trwa tu remont sali gimnastycznej, klas oraz termomodernizacja całego budynku. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 21 mln zł" - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wyjaśniła, że od listopada 2018 do listopada 2023 roku, 122 obiekty przedszkolne i szkolne poddane zostaną modernizacjom. "To ważne, aby nie tylko budować nową infrastrukturę edukacyjną, ale także troszczyć się o tę, która już istnieje" - zaznaczyła.

Miasto realizuje też dwa duże projekty z dofinansowaniem unijnym. "Jednym z nich jest projekt pn. Gdańsk Miastem Zawodowców, czyli inwestycje w szkołach zawodowych, w tym ich przebudowa i doposażanie. Jego wartość to 67 mln zł, a na ten cel z UE otrzymaliśmy blisko 35 mln zł, czyli 64 proc. Kończymy także projekt związany z termomodernizacją 30 obiektów szkolnych i przedszkolnych o wartości 84 mln zł, z czego ponad 55 proc. środków to dofinansowanie unijne" - przekazała Dulkiewicz.

Podczas briefingu podkreślono, że systematycznie doposażane są szkolne pracownie. "Tylko w 2021 roku przeznaczono ponad milion złotych na zakup laptopów do 21 pracowni informatycznych w 18 jednostkach oświatowych" - przekazała zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior.

"Chcemy, aby szkoła była miejscem, gdzie uczniowie doświadczają nowoczesnej edukacji, która pomaga im kształcić się zawodowo i odnaleźć mocne strony i pasje. Z tego też względu, w całym mieście będziemy rozlokowywać różne pracownie tematyczne tak, żeby w każdej dzielnicy był dostęp do kilku takich miejsc. Obecnie w 5 jednostkach powstają pracownie wokalno-muzyczne, w trzech szkołach powstają pracownie krawieckie, natomiast w czterech kolejnych pracownie plastyczno-ceramiczne" - dodała wiceprezydentka.

Jak powiedział radny klubu Wszystko dla Gdańska Wojciech Błaszkowski, tylko w tym roku w mieście powstało 9 nowych boisk szkolnych. "Dzięki temu z infrastruktury sportowej może korzystać nie tylko społeczność szkolna, ale również mieszkańcy. To ważne szczególnie teraz, po pandemii"- dodał.

Prowadzone są również gruntowne remonty basenów w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego oraz Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Zabiegamy o to, aby zainicjować w tej kadencji budowę kolejnych pływalni. Mamy pozytywne uzgodnienie konserwatora zabytków, co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Krasickiego. To ważny krok ku temu, by na granicy Brzeźna i Nowego Portu powstał nowy basen" - powiedział przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak - Dowbór.

