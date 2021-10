Gdańsk: Ponad 43 tys. mieszkańców zagłosowało na propozycje do budżetu obywatelskiego

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Wzięło w nim udział ponad 43 tys. osób. Wyniki zostaną ogłoszone 22 października. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 20,8 mln zł.

W tegorocznej edycji budżetu zagłosowało 3 tys. więcej osób niż w ubiegłym roku. Głosowanie trwało od 4 do 18 października - podkreśliła w komunikacie prasowym Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyjaśniła, że ostatecznie w głosowaniu na zadania zgłoszone do realizacji w ramach 9. edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego wzięło udział 43 190 mieszkańców. Do wyboru było 387 projektów, w tym 116 w ramach zielonego budżetu obywatelskiego.

Wśród propozycji były m.in. letnie spektakle teatralne dla dzieci, a także seria spotkań, debat i wykładów pn. "Cywilizacja łacińska - nasz fundament".

Wiele pomysłów miało związek z tworzeniem nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, zagospodarowaniem terenów zielonych, a także ekologią, ochroną środowiska. Proponowano m.in. ustawienie w każdej z dzielnic pojemników do zbierania plastikowych nakrętek, utworzenie nowych łąk kwietnych, posadzenie pachnących drzew wzdłuż ul. Kutnowskiej, budowa ekologicznego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Małomiejskiej.

Mieszkańcy zgłosili też projekty dotyczące zwierząt. Wśród nich pojawił się m.in. pomysł utworzenia osiedli dla pożytecznych owadów, budek dla ptaków, a także budowy nowych, większych wybiegów dla orangutanów i szympansów w gdańskim zoo.

Kilka kolejnych projektów dotyczyło budowy lub modernizacji ulic, chodników, budynków, przestrzeni miejskich, np. remontu jezdni i chodnika przy przedszkolu nr 1, wymiany nawierzchni na ul. Manifestu Połanieckiego, odbudowy historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w parku Oliwskim.

Wśród inicjatyw znalazły się także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, np. przez instalację monitoringu, dodatkowego oświetlenia.

Jak poinformowała Formella, wyniki zostaną ogłoszone w najbliższy piątek o godz. 9.00 podczas transmisji na portalu Gdansk.pl. "Wtedy też poznamy dzielnicę, która może pochwalić się największą frekwencją głosujących" - dodała.

Wybrane projekty zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/2023. Według zapowiedzi urzędników, jeszcze w październiku rozpocznie się ocena budżetu obywatelskiego i przygotowania do kolejnej edycji.

Łączna kwota budżetu partycypacyjnego na 2022 rok wynosi ponad 20,8 mln zł. To najwyższa kwota w historii gdańskiego budżetu obywatelskiego. Na projekty dzielnicowe przeznaczono ponad 16,5 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie - blisko 4,3 mln zł. Na realizację zwycięskich pomysłów w ramach zielonego budżetu zarezerwowano blisko 5 mln zł, z czego 3,48 mln pochodzić będzie z puli dzielnicowej. Pozostałe 1,51 mln zł wydzielono z puli ogólnomiejskiej.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następie w głosowaniu wybierają najlepsze. Idea zrodziła się w brazylijskim mieście Porto Alegre. Budżet nazwany partycypacyjnym wprowadzono tam w 1989 r. Od tego czasu inicjatywa rozprzestrzeniła się w wielu miastach w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i w Azji.

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców był Sopot. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej Inicjatywie Rozwojowej, która przy okazji wyborów samorządowych w 2010 r. przekonała do tej idei grupę świeżo wybranych radnych, a ci przegłosowali odpowiednie uchwały.

