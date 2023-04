Gdańsk: Port Lotniczy Gdańsk obsłużył w I kw. br. ponad milion pasażerów

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w pierwszym kwartale 2023 roku obsłużył ponad 1 mln 30 tys. pasażerów, tj. o ponad 63 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku i o 3 proc. więcej niż w przedpandemicznym roku 2019.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Od stycznia do marca 2023 Port Lotniczy Gdańsk obsłużył 1 030 976 pasażerów. Było ich aż o 63,7 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku i o 3 proc. więcej niż w rekordowym roku 2019. Władze lotniska wciąż liczą na pobicie rekordu sprzed pandemii, czyli przekroczenie 5,4 mln gości do końca 2023 roku" - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka portu Agnieszka Michajłow.

"W naszych planach na ten rok przewidywaliśmy, że będzie mocniejsze odbicie. Jednak widzimy, że ruch lotniczy wokół nas trochę przysiadł. Sytuacja wokół, polityczna, w tym wojna, i ekonomiczna, w tym inflacja, studzą nadzieje na bicie rekordów. Ale nadal naszym ambitnym celem jest pobicie rekordu z 2019 roku i mamy nadzieję, że odwiedzi nas więcej pasażerów" - powiedział cytowany w informacji prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

W informacji podkreślono, że w ciągu trzech miesięcy spółka zarządzająca gdańskim lotniskiem wypracowała 3 mln 636 tys. złotych zysku netto.

"Po pierwszym kwartale mamy zysk na sprzedaży na poziomie prawie 2,5 mln zł i zysk netto na poziomie ponad 3,5 mln zł. To jest bardzo dobry wynik jak na warunki ekonomiczne, jakie panują wokół nas. Na razie jednak, po trzech miesiącach roku, nie wyciągam daleko idących wniosków ani do co ruchu pasażerskiego, ani co do sytuacji finansowej lotniska. Musimy poczekać na wyniki, jakie będą w połowie roku" - dodał Kloskowski.

Jak podano, w pierwszym kwartale 2023 na lotnisku w Gdańsku przeprowadzono 9284 operacje startów i lądowań, tj. więcej o 20,7 proc. niż w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

"Największą część ruchu wykonały samoloty linii lotniczych Ryanair (40,8 proc.) i Wizz Air (40,4 proc.). Najpopularniejsze połączenia z Gdańska były realizowane do Londynu (107 268 pasażerów), Oslo (85 501 pasażerów) i Sztokholmu (67 697 pasażerów). W Porcie Lotniczym Gdańsk w ciągu trzech miesięcy 2023 roku obsłużono w sumie 2 490 ton towarów i poczty, o 1,5 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku" - przekazała rzeczniczka gdańskiego lotniska.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl