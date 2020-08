Gdańsk: Powstał portal Archiwum Wspomnień Stoczniowca

We wtorek ruszyło multimedialne Archiwum Wspomnień Stoczniowca, składające się z krótkich filmów dokumentalnych, tekstów i podcastów. Portal gromadzi relacje pracowników Stoczni Gdańskiej.

O uruchomieniu strony https://archiwumwspomnienstoczniowca.pl/ poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w hali 42A na terenie historycznego Szlaku Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Pomysłodawca Archiwum Wspomnień Stoczniowca Marek Osiecimski poinformował, że na portalu, na początek, można znaleźć siedem relacji pracowników Stoczni Gdańskiej, bohaterów jego filmu dokumentalnego pt. "Stoczniowcy. Ludzie z tła". Premiera dokumentu miała miejsce w ub. roku w Gdańsku podczas obchodów 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych.

Reżyser dodał, że w archiwum internetowym znalazły się niepublikowane wcześniej historie z życia bohaterów filmu. Są one prezentowane w trzech formach: krótkiego filmu, tekstu i podcastu.

"Chcąc osiągnąć w filmie zamierzoną całość musiałem rezygnować z pewnych wątków. To jest naturalny proces twórczy piękny i wspaniały, ale bolesny. I kiedy tak się właśnie stało, podczas realizacji +Stoczniowców. Ludzi z tła+ obiecałem sobie, że muszę stworzyć przestrzeń, w której niewykorzystane wątki będę mógł pokazać widzom. I w ten sposób, krok po kroku pojawiła się koncepcja Archiwum Wspomnień Stoczniowca" - wyjaśnił Osiecimski.

Twórca zakłada, że Archiwum Wspomnień Stoczniowca będzie gromadziło kolejne relacje.

"Chcę zaprosić wszystkich, absolutnie wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi wspomnieniami ze swojego okresu pracy w Stoczni Gdańskiej. Spodziewam się, że do końca roku będzie to naprawdę bogata w opowieści galeria stoczniowców, ludzi, którzy byli związani z tym miejscem. Zbieranie historii stoczniowców to w dużym stopniu ściganie się z czasem, bo pani Krystyna Maciejewska, jedna z najważniejszych bohaterek filmu +"Stoczniowcy. Ludzie z tła+, już nie żyje" - mówił Osiecimski.

Projekt Archiwum Wspomnień Stoczniowca wspierają dwie firmy działające na postoczniowym obszarze: Stocznia Centrum Gdańsk oraz Stocznia Cesarska Development.