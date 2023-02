Gdańsk: Powstanie obowiązkowy punkt awizacji dla ciężarówek z węglem

Przy rondzie na ul. Budowniczych Portu Gdańskiego, na terenie udostępnionym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk od 10 lutego uruchomiony zostanie obowiązkowy punkt awizacji pojazdów ciężarowych z węglem.

"Punkt awizacji, bo taką nazwę ma miejsce odstawcze dla pojazdów ciężarowych przewożących węgiel, wyznaczony został w bezpośrednim sąsiedztwie ronda - tuż przy istniejącym parkingu dla TIR-ów. By ułatwić kierowcom dojazd do punktu, na drogach prowadzących do niego ustawione zostanie specjalne oznakowanie. Trasa dojazdu obejmie ulice: Sucharskiego, Kontenerową i Budowniczych Portu Północnego" - poinformowała w piątek w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.

Podkreśliła, że specjalne miejsce, w którym ciężarówki będą obowiązkowo musiały oczekiwać na załadunek węgla usprawni ruch w rejonie portu - szczególnie na Trasie Sucharskiego od strony mostu wantowego i drogi S7 oraz na węźle Ku Ujściu. "Do tej pory pojazdy ciężarowe oczekiwały na wjazd na teren portu blokując pasy ruchu na Trasie Sucharskiego, a także na ul. Kontenerowej. Dzięki nowemu parkingowi, który będzie mógł pomieścić ok. 50 pojazdów, będą one oczekiwać na załadunek poza jezdnią" - wskazała.

W komunikacie wyjaśniono, że kierowcy ciężarówek będą dojeżdżać do punktu awizacji, gdzie oczekiwać będą na możliwość załadunku węgla. Następnie, po otrzymaniu od spedytorów informacji o wolnych miejscach załadowczych, pojazdy będą wypuszczane z punktu do poszczególnych stanowisk w celu załadunku. Jak zaznaczono, awizacja będzie odbywać się tylko w punkcie.

Magdalena Kiljan dodała, że oprócz uruchomienia parkingu dla ciężarówek z węglem od 10 lutego do odwołania w tunelu pod Martwą Wisłą obniżona zastanie dopuszczalna prędkość z 70 do 50 km/h.

"Ograniczenie obowiązywać będzie w godz. 5:00 - 22:00, o czym kierowców informować będą tablice zmiennej treści. Niższa prędkość pojazdów ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pyłu węglowego. Po uruchomieniu punktu awizacyjnego i obniżenia prędkości w tunelu pod Martwą Wisłą w dalszym ciągu będziemy monitorować sytuację na trasach dojazdowych do portu i w miarę potrzeb wdrażać kolejne rozwiązania, poprawiające sytuację drogową" - przekazała.

