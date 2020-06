Gdańsk: Powstanie opracowanie ws. przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża

W marcu 2021 roku ma być gotowa dokumentacja dotycząca projektu przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża nad rzeką Motławą w centrum Gdańska. Koszt opracowania wyniesie ponad 407 tys. złotych.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała w czwartek, że umowę na sporządzenie dokumentacji podpisano z Zakładem Projektowo Wykonawczym Habud.

Spółka wykona opracowanie projektu modernizacji Długiego i Rybackiego Pobrzeża, na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej. Dokumentacja powstanie dla dwóch fragmentów. Pierwszy obejmuje odcinek od Mostu Zielonego do Żurawia, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie kładki na Wyspę Spichrzów naprzeciw ulicy św. Ducha. Drugi to odcinek od Żurawia do Bramy Straganiarskiej.

Modernizacja nabrzeży będzie polegała na wykonaniu nowej ścianki szczelnej i kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. W dokumentacji znajdzie się także projekt nowych murków.

Koszt opracowania to ponad 407 tys. złotych. Ma być ono gotowe w marcu przyszłego roku.

Projekt będzie uzupełnieniem koncepcji, która została przygotowana przez spółkę Granaria na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dokumentacja uwzględnia m.in. wymianę nawierzchni i barierek.