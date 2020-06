Gdańsk: Przedsiębiorcom wypłacono ponad 182,4 mln zł wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

W Gdańsku wartość przyznanej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 200 mln zł. Do tej pory przedsiębiorcom wypłacono ponad 182,4 mln zł. Od 1 kwietnia do 9 czerwca do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie ponad 44,5 tys. wniosków o wsparcie. Największym zainteresowaniem cieszą się mikropożyczki.

O efektach działań realizowanych w Gdańsku w związku z rządową pomocą w ramach tzw. tarczy antykryzysowej poinformował PAP w środę Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zwrócił on uwagę, że Gdański Urząd Pracy (GUP) w ramach tzw. tarczy antykryzysowej realizuje trzy główne formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w mieście oraz powiecie gdańskim. Są to: mikropożyczki dla przedsiębiorców, dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

Wyjaśnił, że od 1 kwietnia do 9 czerwca GUP przyjął łącznie 38 tys. 682 wnioski o mikropożyczkę dedykowaną przedsiębiorcom. Poinformował, że dotąd rozpatrzono 34 tys. 552 z nich, co stanowi 89,3 proc. "Pozytywną decyzję wydaliśmy w stosunku do 32 tys. 277 wniosków (83,4 proc.), a negatywną odnośnie 2 tys. 275 wniosków (5,9% proc.) " - przekazał PAP Jędrzej Sieliwończyk.

Dodał, że dotychczas wypłacono 32 tys. 028 pożyczek (co stanowi 82,8 proc. złożonych wniosków oraz 99,2% wniosków rozpatrzonych pozytywnie) na łączną kwotę 160 mln zł.

Sieliwończyk poinformował, że w kwestii pomocy polegającej na dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, do GUP wpłynęło dotąd 1 tys. 995 wniosków. "Na ich podstawie do 9 czerwca zawarliśmy łącznie 1 tys. 342 umowy o dofinansowanie na kwotę 39 mln 680 tys. zł" - wyjaśnił. Do tej pory przedsiębiorcom wypłacono 18 mln 239 tys. zł. Wsparciem tym objętych zostało łącznie 11 tys. 721 miejsc pracy.

W przypadku dofinansowań do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej od 1 kwietnia do 9 czerwca GUP zarejestrował 3 tys. 912 wniosków. Sieliwończyk poinformował, że umowy o dopłaty zawarto łącznie z 2 tys. 147 podmiotami. Opiewają one na kwotę 11 mln 111 tys. zł, zaś do tej pory wypłacono 4 mln 168 tys. zł.

Według stanu na koniec 2019 roku na terenie obejmującym działania Gdańskiego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 95 tys. 923 przedsiębiorstwa; 79 tys. 857 z nich na terenie Gdańska oraz 16 tys. 066 na terenie powiatu gdańskiego.