Gdańsk: Radni i poseł PiS zachęcają do "wakacji kredytowych"

Każdy, kto ma kredyt hipoteczny, powinien z tego skorzystać - przekonywał w piątek w Gdańsku poseł PiS Kacper Płażyński. Politycy PiS na zorganizowanej konferencji przekonywali do złożenia wniosku o wakacje kredytowe.

Od piątku można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego w złotówkach przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. W związku z wejściem w życie ustawy w tej sprawie, poseł PiS Kacper Płażyński wraz z miejskimi radnymi na konferencji prasowej zorganizowanej w piątek w Gdańsku przekonywali do złożenia wniosków.

Poseł Płażyński wskazywał, że "ta ustawa jest wyjątkowa". "Wyjątkowa nie dla środowiska PiS, bo my jak szliśmy do wyborów, to mówiliśmy, że nie boimy się zadzierać z każdym, byle tylko ulżyć Polakom, by Polska się pięknie rozwijała. By pomagać Polakom, a nie wąskiej grupie" - tłumaczył.

Dodał, że obecna sytuacja w Polsce jest "trudna i poważna" ze względu na rosnącą inflację i koszty kredytów.

"Też jestem kredytobiorcą, też czuję to po kieszeni i również z tego skorzystam. Każdy, kto ma kredyt hipoteczny, powinien z tego skorzystać" - przekonywał poseł Płażyński.

Szef Klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski zaznaczył, że w związku z tym że ustawa wchodzi w życie w piątek, to na nich - polityków - "spada odpowiedzialność, żeby jak najszybciej informować o tym mieszkańców". "Dzięki dobrej kondycji banków polskich warto pochylić się nad tym, czego potrzebują Polacy" - stwierdził.

Poseł Płażyński podkreślił, że partia, którą reprezentuje, "jest pierwszą ekipą, która zauważyła i nie ucieka od tematu - stawki WIBOR". Polityk podkreślił, że stawka WIBOR służy temu, by "w zupełnie nieusprawiedliwiony sposób banki de facto łupały kieszenie kredytobiorców w Polsce".

"Czy ekipa Donalda Tuska zdecydowałaby się wprowadzić inną stawkę referencyjną w miejsce WIBOR-u, która będzie skutkować tym, że banki dosłownie w ciągu roku stracą każdego roku miliardy złotych" - pytał retorycznie Kacper Płażyński.

Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość nie ucieka od "prawdziwych form pomocy dla tych, którzy chcą w Polsce rozwijać swoje rodzinne gniazdo". Podkreślił, że są dla mieszkańców i "nie boją się zadrzeć również z potężnym lobby bankowym w Gdańsku".

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone na mocy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przepisy wchodzą w życie w piątek, co oznacza, że od tego dnia można składać wnioski o wakacje kredytowe.

Z zawieszenia spłaty raty można skorzystać przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. W bieżącym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej; w ostatnim kwartale tego roku, czyli między 1 października a 31 grudnia można odroczyć spłatę dwóch rat, a w przyszłym roku po jednej racie w każdym z kwartałów. Zawieszone raty przejdą na koniec okresu spłaty, tym samym okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z wakacji kredytowych.

Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy (czyli po to, by w nieruchomości, na której zakup lub budowę zaciągnęło się kredyt hipoteczny mieszkać, a nie np. ją wynajmować; ponadto wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt). Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jedyne opłaty, jakie mogą się w czasie wakacji kredytowych pojawić, to opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu należy złożyć w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl