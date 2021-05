Gdańsk: Radni koalicji rządzącej podsumowali dotychczasowe osiągnięcia

Wprowadzenie bonu żłobkowego, wymiana taboru tramwajowego, wdrożenie zielonego budżetu obywatelskiego, pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych przed pandemię - radni klubów Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej podsumowali swoje dotychczasowe działania w tej kadencji samorządu.

"Jako przedstawiciele koalicyjnych klubów, które mają większość w Radzie Miasta Gdańska, chcemy omówić naszą dotychczasową pracę. Na początku chyba nikt z nas nie podejrzewał, że bieżąca kadencja 2018-2023 będzie inna od wszystkich pozostałych. Rozpoczęła się tragicznym wydarzeniem - zabójstwem prezydenta Pawła Adamowicza. Wciąż nie rozpoczął się proces mordercy. Musieliśmy też zmierzyć się z pandemią, która bardzo zmieniła nasze funkcjonowanie" - powiedziała w poniedziałek podczas konferencji prasowej przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak.

Poinformowała, że od początku kadencji odbyło się 35 sesji RMG, a radni podjęli 904 uchwały. "W radzie mamy w tej chwili 11 komisji stałych oraz komisję doraźną ds. reformy jednostek pomocniczych miasta. Przez ostatnie 2,5 roku radni klubów koalicyjnych - Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej - złożyli w sumie 845 interpelacji i 150 zapytań" - wyjaśniła.

Przewodnicząca klubu WdG Beata Dunajewska omówiła kwestie społeczne. Podkreśliła, że istotnym elementem pracy radnych była zmiana zasad przyznawania honorowego obywatelstwa.

"Zasadnicza zmiana polega na tym, że obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wprowadziliśmy tytuł Honorowej Obywatelki" - wskazała.

Do sukcesów zliczyła też wprowadzenie bonu żłobkowego. Świadczenie będące dopłatą do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku skierowane jest do rodziców, którzy nie znaleźli miejsca dla potomstwa w miejskich placówkach. Maksymalna wysokość bonu wynosi 500 zł miesięcznie.

"Zrealizowaliśmy obietnicę wyborczą. Dzięki temu powstało ponad tysiąc nowych miejsc w żłobkach. Zajęliśmy się również promocją obowiązkowych szczepień - wprowadziliśmy kryterium szczepień w rekrutacji do przedszkoli i żłobków publicznych. Co istotne, nie jest to kryterium wykluczające, a więc nie jest tak, że jeśli dziecko nie jest zaszczepione to nie zostanie przyjęte" - powiedziała Dunajewska.

Podjęto też walkę z ubóstwem menstruacyjnym. W przestrzeni miasta pojawiły się tzw. różowe skrzyneczki, które mają zapewnić kobietom dostęp do darmowych podpasek i tamponów.

"Chcieliśmy w ten sposób przełamać tabu i zwrócić uwagę m.in. na problemy związane z dostępnością środków higieny menstruacyjnej oraz brak dostępu do edukacji i wiedzy o menstruacji" - wyjaśniła Dunajewska.

Przewodniczący klubu KO Cezary Śpiewak-Dowbór mówił natomiast o kwestiach gospodarczych i inwestycyjnych. Wspomniał m.in. o gdańskim pakiecie wsparcia przedsiębiorców dotkniętych przez pandemię.

"W ramach programu dzierżawcy lokali komunalnych otrzymali preferencyjne stawki, gastronomicy zostali zwolnieni z pierwszej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Obniżyliśmy stawki za ogródki gastronomiczne. Wydłużyliśmy terminy płatności rat podatku od nieruchomości" - wymieniał.

Przedstawił także najważniejsze działania na rzecz ochrony środowiska. Powstały m.in. nowe ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne tzw. parki kieszonkowe, miejskie farmy z ziołami. W ubiegłym roku wprowadzono zielony budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać projekty dotyczące ekologii, zagospodarowania terenów zielonych.

"Na nasze działania składa się również regulacja potoków, rozbudowa kanalizacji czy budowa wałów przeciwpowodziowych" - dodał przewodniczący klubu KO.

Przedstawił również najważniejsze inicjatywy podjęte dla poprawy bezpieczeństwa na gdańskich drogach. "Ograniczyliśmy maksymalną prędkość do 50 km/h na całej długości al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa. Uregulowaliśmy zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg. Oznakowaliśmy miejsca, gdzie można takie hulajnogi bezpiecznie pozostawić" - przekazał.

Przypomniał o trwających i zrealizowanych w tej kadencji inwestycjach, m.in. modernizacji torowiska na Stogach, modernizacji miejskich basenów, wymianie taboru tramwajowego, budowie alei Pawła Adamowicza i wiaduktu Biskupia Górka, a także rozpoczętej niedawno budowie nowej trasy tramwajowej, nazwanej roboczo Nową Warszawską.

Śpiewak -Dowbór opowiedział też o planach na kolejne lata. Wśród nich jest m.in. utworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, budowa dwóch nowych szkół, ochrona i rozwój terenów zielonych, budowa nowej linii łączącej górny taras miasta z Wrzeszczem, dalsze wspieranie przedsiębiorców dotkniętych pandemią, kontynuacja projektu Jaśniejszy Gdańsk i Programu Modernizacji Chodników.

W 34-osobowej Radzie Miasta Gdańska zasiada 15 radnych Koalicji Obywatelskiej, 7 radnych należy do stowarzyszenia "Wszystko dla Gdańska" - oba kluby tworzą koalicję rządzącą miastem. Prawo i Sprawiedliwość jako klub opozycyjny ma 12 radnych.

