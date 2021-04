Gdańsk: Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego; pula to ponad 20,8 mln zł

Od 19 kwietnia do16 maja mieszkańcy Gdańska będą mogli składać propozycje zadań w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy łącznie ponad 20,8 mln zł, w tym blisko 5 mln na rozwój terenów zielonych.

W parku im. Św. Barbary w Gdańsku odbyła się w piątek konferencja prasowa inaugurująca kolejną edycję budżetu partycypacyjnego. Wzięli w niej udział prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, radni: Elżbieta Strzelczyk (PiS), Jan Perucki (KO), a także przewodniczący zarządu dzielnicy Śródmieście Maximilian Kieturakis oraz kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w gdańskim magistracie - Sylwia Betlej.

"Budżet obywatelski to nie jest sprawa polityczna. Jest to wspólne działanie, ponad podziałami, dla poprawienia jakości życia mieszkańców. Zachęcam do składania wniosków wszystkich, którzy chcieliby coś zmienić w swoim otoczeniu. Dzwońcie i pytajcie, jak to należy zrobić. Taka instrukcja jak też dostępna na stronie gdańsk.pl" - mówiła prezydent Dulkiewicz.

Jak poinformowała Sylwia Betlej, łączna kwota budżetu partycypacyjnego na 2022 rok to ponad 20,8 mln zł. Na projekty dzielnicowe przeznaczono ponad 16,5 mln zł, natomiast na zadania ogólnomiejskie - blisko 4,3 mln zł.

W tym roku po raz drugi organizowany jest zielony budżet. W jego ramach o dofinansowanie powalczą projekty zagospodarowania terenów zielonych. Propozycje można składać w pięciu obszarach tematycznych: nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej, nowe przestrzenie zielone, budowa ogrodów deszczowych, renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni, działania ekologiczne.

Na realizację zwycięskich pomysłów w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zarezerwowano blisko 5 mln złotych, z czego 3,48 mln pochodzić będzie z puli dzielnicowej. Pozostałe 1, 51 mln zł wydzielono z puli ogólnomiejskiej.

Urzędnicy podkreślają, że projekty w ramach zielonego BO mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność miasta oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie prezydenta Gdańska.

Jak przekazała Betlej, nabór wniosków rozpocznie się 19 kwietnia i potrwa do 16 maja. Następnie rozpocznie się ich weryfikacja. Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców odbędzie się między 4 a 18 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 października.

Projekty do BO może zgłosić każda osoba mieszkająca na stałe w Gdańsku, niezależnie od wieku.

"Urzędnicy są gotowi pomóc wszystkim wnioskującym. Zależy nam na wsparciu mieszkańców, bo im lepiej od przygotowany projekt, im więcej szczegółów znamy na początku, tym łatwiej jest później zweryfikować zgłoszenie i jest większe prawdopodobieństwo, że projekt zostanie dopuszczony do głosowania" - powiedział Betlej.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej - https://www.gdansk.pl/budzetobywatelski. Można tam znaleźć m.in. praktyczny poradnik dotyczący przygotowania wniosków.

Radni podkreślali, że zależy im, aby mieszkańcy miasta składali jak najwięcej projektów i zachęcali do głosowania.

W tym roku do gdańskiego BO wprowadzono kilka modyfikacji. Jedną z istotniejszych zmian jest wymóg zebrania przez wnioskodawców co najmniej 30 podpisów poparcia mieszkańców - w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Zmienione zostały także minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych konieczne jest uzyskanie co najmniej 200 punktów, natomiast ogólnomiejskich - 400.

Zaproponowano też zmiany, które mają wpłynąć na sprawniejszą i szybszą weryfikację zgłoszeń oraz rozpatrywanie odwołań. Urzędnicy w tym roku będą zwracali uwagę szczególną uwagę na zachowanie spójnej całości przy projektach składających się z kilku mniejszych inwestycji, rozłożonych w latach (etapowanych). W takich przypadkach - według nowego zapisu - konieczne będzie doliczenie kosztu wykonania koncepcji zagospodarowania całego teren do kwoty projektu stanowiącego pierwszy etap zadania.

Zdecydowano, że nie będą realizowane projekty zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie prezydenta miasta oraz te, które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej lub wyznaczenia dodatkowych patroli straży miejskiej.

Zeszłoroczna edycja BO w Gdańsku była rekordowa pod względem projektów przyjętych do głosowania. Po weryfikacji do decyzji mieszkańców udostępniono łącznie 357 inicjatyw, w tym 79 projektów w ramach pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

W głosowaniu wzięło udział ponad 40 tysięcy osób. Wygrało 115 projektów, w tym 45 w ramach zielonego BO.

