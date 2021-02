Gdańsk: Siedem ofert w przetargu na budowę Domu Sąsiedzkiego

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na budowę Domu Sąsiedzkiego przy ul. Dworcowej w Gdańsku-Oruni. Zadanie jest elementem programu rewitalizacji dzielnic miasta. Obiekt ma powstać w połowie 2022 r.

Jak poinformowała w środę Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, na realizację tej inwestycji zabezpieczono ponad 9,1 mln złotych. Wyjaśniła, że wszystkie oferty są obecnie analizowane.

Najtańszą ofertę, która opiewa na ponad 8,1 mln złotych, złożyła firma PBE Elbud Gdańsk. Najwyższą cenę za wykonanie zadania zaproponowała firma HADM Plus Hanna Gramatowska - blisko 13,4 mln zł.

"Budynek przy ul. Dworcowej 11 powstanie na potrzeby realizacji usług społecznych jako m.in. siedziba domu sąsiedzkiego oraz wsparcia podwórkowego. Przy ul. Dworcowej wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych" - poinformowała Niezgoda.

Wyjaśniła, że obiekt podzielony będzie na dwie bryły A i B połączone łącznikiem. Budowa i montaż szybu windowego umożliwi poruszanie się po obiekcie osobom z ograniczoną mobilnością.

Inwestycja obejmie budowę budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół obiektu. Powstaną nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę. Przy południowej granicy działki zlokalizowana została przestrzeń przeznaczona na ogród warzywny. Przewidziano miejsce do grillowania, nie zabraknie także ławek i stojaków na rowery. Prace mają potrwać do połowy 2022 r.

Zadanie jest elementem programu rewitalizacji dzielnic Gdańska współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. W ramach przedsięwzięcia zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Koordynatorem rewitalizacji dzielnic jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach projektu , oprócz DRMG, realizują także Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.