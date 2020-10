Gdańsk: Spadek liczby gości latem o 13 proc.

Od początku czerwca do końca sierpnia w Gdańsku było ponad 960 tys. gości, to 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z raportu przedstawionego w czwartek przez Gdańską Organizację Turystyczną (GOT).

Wśród ponad 960 tys. osób, które przyjechały do Gdańska 90,5 proc. stanowili goście z kraju, a 9,5 proc. z zagranicy.

"Widać wyraźne zmiany, jednak mimo pandemii koronawirusa lata tego roku nie należy spisywać na straty" - ocenił Michał Brandt z GOT.

Z badań GOT i Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka wynika, że latem odwiedziło Gdańsk ponad 960 tys. gości. Zdecydowana większość z nich - prawie 664 tysiące - została w mieście nad Motławą przynajmniej na jedną noc (turyści).

Ubiegłego lata w Gdańsku gościło prawie 1,1 mln osób - to o 13 proc. więcej niż w tym roku.

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest mocne zmniejszenie liczby cudzoziemców, aż o 78 proc. W 2019 r. z zagranicy było w Gdańsku ponad 342 tys. turystów oraz ponad 75 tys. odwiedzających (łącznie niespełna 418 tys.). W tym roku, od czerwca do sierpnia turystów zagranicznych było ponad 74 tys., a odwiedzających ponad 16 tys. (łącznie ponad 91 tys.).

Spośród gości zagranicznych najwięcej przyjechało z Niemiec (36 proc. tj. o 5 proc. więcej niż w 2019) oraz krajów skandynawskich (15 proc.). Znacznie mniej było podróżnych z Wielkiej Brytanii - 11 proc. (w 2019 r. - 37 proc.)

W porównaniu do ub. roku poprawiła się natomiast w Gdańsku liczba krajowych turystów. Wzrosła ona o 28 proc. Latem 2019 r. turystów z Polski było w Gdańsku ponad 462 tys., a odwiedzających niespełna 219 tys. - latem 2020 r. zaś odpowiednio: ponad 589 tys. oraz 279 tys.

Spośród turystów krajowych w Gdańsku najwięcej pochodziło z woj. pomorskiego (18 proc.), kujawsko-pomorskiego (15 proc.) oraz łódzkiego i mazowieckiego (po 10 proc.)

Tego lata najwięcej osób zdecydowało się na przyjazd do Gdańska samochodem (ponad 65 proc.) oraz pociągiem (17,7 proc.). Podczas pobytu największym zainteresowaniem turystów cieszyły się hotele (ponad 31 proc.), wynajęte mieszkania (26 proc.) oraz nocleg u rodziny lub znajomych (20 proc.).

Największym zainteresowaniem lata 2020 wśród odwiedzających Gdańsk cieszyło się koło widokowe AmberSky (21,6 proc.), Bazylika Mariacka (14,1 proc.), molo w Brzeźnie (13,5 proc.), Żuraw (13,3 proc.) oraz ogród zoologiczny (10,8 proc.)