Gdańsk: Strajk Przedsiębiorców zaprezentował program polityczny

Wzrost wynagrodzeń o 40 proc., podwyższenie progu podatkowego do 180 tys. zł, rozwój szkolnictwa, otwarcie na racjonalną ekologię, utworzenie urzędu agenta rozwoju dla MŚP - to niektóre z elementów programu politycznego Strajku Przedsiębiorców.

W niedzielne popołudnie na Placu Solidarności w Gdańsku symbolicznie zainaugurowano działalność partii Strajk Przedsiębiorców.

"To wyjątkowy moment, ponieważ zamykamy pewną klamrą wydarzenia z ostatniego roku. Co prawda nasz kraj od 32 lat pogrążał się w ciemności, ale to, co wydarzyło się przez ostatni rok, przelało czarę goryczy. Pozbawiono nas fundamentów wolności, o którą tutaj w Gdańsku walczyli robotnicy. Historia zatoczyła koło. Rok 2020 zapadnie w pamięci, jako rok, w którym wróciły najgorsze koszmary, jakie gnębiły ten kraj. Ludzie w maju 2020 r. wyszli na ulice nie z powodu lockdownu, ale dlatego, że mieli dość" - powiedział przewodniczący formacji Paweł Tanajno.

Zapewnił, że jego ugrupowanie będzie głosem wszystkich obywateli.

"Powstała partia polityczna i wielki projekt programowy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Ten projekt niesie nową nadzieję, że możemy spełnić marzenia Polaków, że będą oni mieli na kogo głosować. Nigdy w partii Strajk Przedsiębiorców nie zobaczycie żadnego polityka. To moja obietnica. Będziemy walczyć o to, aby była to formacja od obywateli dla obywateli" - dodał.

Liderzy Strajku Przedsiębiorców zaprezentowali też swój program polityczny pn. "Polska Liberalna". Mówili m.in. o potrzebie przebudowy finansów publicznych, odpowiedzialnej polityce demograficznej, otwarciu na racjonalną ekologię oraz progresywną edukację.

"Wolność jako podstawa dobrobytu, wysokich pensji, zdrowego środowiska oraz wielodzietności i dobrobytu rodzin. Pracowaliśmy nad tym programem przez ostatnie miesiące. Jest on horyzontalnym zaprzeczeniem tego, co serwowali nam dotychczas politycy. To wielki projekt Polski liberalnej, pełnej wolności" - zaznaczył Tanajno.

Jednocześnie podkreślił, że jest to program otwarty na pomysły Polaków. "Stawiamy na mądrość obywateli. Nie jesteśmy skostniałą strukturą partyjną, opieramy się na zjednoczeniu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami, stowarzyszeniami. Jesteśmy formacją dla pracowników sfery prywatnej, bo razem z nimi chcemy konsumować, to co wspólnie wypracujemy. Jesteśmy dla ludzi ambitnych, ciężko pracujących, którzy mają pomysł na życie i nie chcą być biorcami łaski pańskiej polityków. Jesteśmy dla tych, którzy szukają szeroko pojętej wolności" - dodał.

Wyjaśnił, że program partii opiera się na czterech fundamentach. Jednym z nich jest "pensja brutto na rękę, czyli wzrost wynagrodzeń Polaków o 40 proc.".

"To szlagierowy punkt naszego programu utworzony z myślą o ludziach zatrudnionych na etatach, którzy systematycznie są okradani z owoców swojej pracy. Więcej pieniędzy dla obywateli, to koło zamachowe całej gospodarki" - powiedział działacz Strajku Przedsiębiorców Jacek Hołubowski.

Kolejnym z filarów programu jest "dekalog przedsiębiorczości", na który składają się m.in.: silna ochrona własności, ochrona swobody interpretacji gospodarczej, testy przedsiębiorców i rozróżnienia rygoru prawa karnoskarbowego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, powołanie urzędu agenta rozwoju dla MŚP, szacunek dla tajemnicy przedsiębiorstw, ustawowe gwarancje socjalne i zabezpieczenia wynagrodzeń na koszt państwa, dobrowolny ZUS, żelazna zasada odpowiedzialności, stawki podatkowe promujące klasę średnią i MŚP oraz cyfrowy mechanizm błyskawicznej ścieżki nakazów zapłaty z pomięciem sądów.

"To 10 zasad, które mają nam pomóc prowadzić działalność gospodarczą. Dekalog zagwarantuje polskim firmom bezpieczeństwo oraz stabilność" - podkreślił właściciel Klubu Wolność Krzysztof Łukowicz, który zaprezentował założenia dekalogu.

"Potrzebujemy testów dla przedsiębiorców i rozróżnienia rygoru prawa karnoskarbowego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Chodzi o to, aby firmy, które są na rynku od wielu lat, firmy rodzinne były pod ochroną państwa. Chcemy stworzyć status przedsiębiorstwa krajowego. Przedsiębiorcy, którzy przejdą test i uzyskają status chronionego przedsiębiorstwa krajowego, będą miały dedykowanego agenta rozwoju - na wzór product managera w firmach. Agenci będą pełnić rolę ambasadorów firm przed organami państwa. Będą pomostem pomiędzy sektorem prywatnym a urzędami. Będą ustalać, czy kontrole przebiegają prawidłowo" - wyjaśnił Łukowicz.

Strajk Przedsiębiorców postuluje podwyższenie progu podatkowego do 180 tys. zł na osobę. Partia chce też wprowadzić tzw. raj podatkowy dla rodzin wielodzietnych.

"Jeśli państwu zależy na rozwoju dzietności obywateli Polskich to musi zwolnić ich z danin i obciążeń na rzecz państwa. Strajk przedsiębiorców chce pomóc tym, którzy zarabiają, a nie tym, którzy przez całe życie żyją z zasiłków. Chcemy stworzyć raj podatkowy dla polskich rodzin. Chcemy dać im wynagrodzenie za ciężką pracę. Nie możemy nagradzać tych, którzy trudnią się siedzeniem w domu i korzystają z pomocy socjalnej" - powiedziała Patrycja Maszerowska, związana ze Strajkiem Przedsiębiorców.

Przedstawiciele Strajku Przedsiębiorców mówili też o kwestiach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

"Państwo powinno skoncentrować się na zaostrzeniu limitów emisji, ściganiu i surowym karaniu trucicieli, którzy są dużymi podmiotami gospodarczymi" - podkreślili.

Wśród elementów programowych, o których wspominali liderzy partii, są też: utworzenie krajowej infrastruktury cyfrowej, zmiany w systemie edukacji, rozwój szkolnictwa alternatywnego we współpracy z sektorem prywatnym, wprowadzenie ustawy o referendum suwerena, wdrożenie veta obywatelskiego.

