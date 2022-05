Gdańsk: Uroczysty chrzest walczaka w Porcie Czystej Energii

W poniedziałek w Porcie Czystej Energii odbył się uroczysty chrzest walczaka – kluczowego elementu kotła gdańskiej elektrociepłowni. Tradycyjnego chrztu dokonała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Na placu budowy Portu Czystej Energii prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z Prezesem Zarządu PCE Sławomirem Kiszkurno dokonali tradycyjnego chrztu walczaka, m.in. rozbijając o niego szampana. Dulkiewicz nadała mu imię Stolem.

Uroczystość miała miejsce na jednej z najwyższych kondygnacji budynku, kilkadziesiąt metrów nad ziemią. "Stoimy przed dużymi wyzwaniami w przyszłości. Budowany Port Czystej Energii pokazuje, że jesteśmy gotowi im sprostać. To ważna dla Gdańska inwestycja, która pozwoli zagospodarować odpady zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. Dodatkowo zakład ten już od 2024 roku zróżnicuje źródła energii w Gdańsku, wprowadzając do sieci "zieloną energię", właśnie z tej nowoczesnej elektrociepłowni" - mówiła cytowana w komunikacie przesłanym PAP prezydent Dulkiewicz.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podkreślił podczas uroczystości wagę samorządów w zagospodarowaniu odpadów. "Port Czystej Energii jest pięknym przykładem synergii i współpracy, w który z jednej strony zaangażowane są środki europejskie, z drugiej mamy wsparcie instytucji rządowej, jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale przede wszystkim pojawia się ogromne zaangażowanie po stronie samorządów, tak aby tę inwestycję przeprowadzić do końca, dla dobra wszystkich mieszkańców" - mówił podczas uroczystości cytowany w komunikacie wiceminister Horała.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że Port Czystej Energii to jedna z największych i najważniejszych inwestycji dla mieszkańców Gdańska i wielu okolicznych gmin.

Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk zwrócił uwagę obecnych na rolę Portu Czystej Energii w przewidywalności zagospodarowaniu odpadów.

Jak podaje gdański magistrat, nadawanie imion walczakom to szczególny moment, w którym kończy się ważny etap inwestycji - montaż instalacji kotła. To także ważne spotkanie dla wszystkich realizujących tę inwestycję. Port Czystej Energii jako miejski inwestor, a w przyszłości - spółka zarządzająca zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych, postanowiła przywilej nadania imienia oddać w ręce mieszkańców regionu i zorganizowała konkurs #imiędlawalczaka. W konkursie wygrała propozycja pani Kamili z Gdańska, która argumentowała, że nazwa Stolem jest bliska Pomorzu i Kaszubom - "Stolemy według historii Kaszub to olbrzymy odznaczające się nadzwyczajnym wzrostem i siłą. Stolemowie tworzyli wzgórza, mierzeje na jeziorach czy mielizny na morzu". Na zwycięską propozycję zagłosowało 842 z 1923 głosujących. W poniedziałek pani Kamila odebrała od zastępcy prezydenta Gdańska Piotra Grzelaka czek o wartości 1500 zł na wybraną przez siebie nagrodę o charakterze sportowym, turystycznym lub rekreacyjnym.

