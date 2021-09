Gdańsk: W ECS odbyło się 40-lecie Video Studio Gdańsk

W niedzielę wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczystość 40-lecia Video Studio Gdańsk. Z tej okazji po raz pierwszy zaprezentowano publicznie film "Taśmy wolności".

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk powiedział w niedzielę wieczorem w ECS, że z tej okazji dla twórców Video Studio Gdańsk Fundacji Filmów i Programów Katolickich została przyznana nagroda specjalna marszałka województwa pomorskiego w dziedzinie kultury.

Struk podkreślił, że nagroda jest przyznana "z podziękowaniem za dokumentację najważniejszych wydarzeń politycznych, kulturalnych i społecznych kształtujących współczesną rzeczywistość - Polski, Pomorza i Gdańska".

Nagrody Prezydent Miasta Gdańska w dziedzinie kultury dla twórców Video Studio Gdańsk wręczyła wiceprezydent Monika Chabior.

Nagrodę dla filmowców wręczyła też europosłanka Magdalena Adamowicz.

"Taka postawa jak wasza. Niezależne dziennikarstwo, niezależne media, to jest to, czego nam dzisiaj potrzeba. Wasz głos w tamtych czasach był niezwykle ważny. Nie tylko tu w kraju. Przekładał się na całą Europę. Na świat. Ja zawsze mam ciarki, gdy mój świętej pamięci mąż Paweł wspominał, że miał 15 lat, kiedy właśnie tu w stoczni wybuchły strajki, a on był wtedy na wakacjach w Kanadzie u swojej ciotki i zobaczył w tamtejszej kanadyjskiej telewizji właśnie, to co dzieje się w Gdańsku. To były przebitki Video Studio" - powiedziała Adamowicz.

Początki Video Studio Gdańsk sięgają 1981 r. Podczas I Zjazdu Solidarności twórcy Video Studio Gdańsk otrzymali kamerę i jako Biuro Informacyjno-Prasowe Solidarności (BIPS) zarejestrowało pierwsze zdjęcia.

Pierwszym filmem był "Kandydat" w reż. Mariana Terleckiego. Obraz pokazuje wybór przewodniczącego związku podczas zjazdu w Hali Olivia.

Najnowszym filmem są "Taśmy wolności" o czterech dekadach działalności. Dokument realizowali Grzegorz Karbowski i Waldemar Płocharski.

Kolaudacja filmu odbyła się podczas uroczystości z okazji 40-lecia Video Studio Gdańsk.

W dorobku Video Studio Gdańsk jest blisko 1700 filmów i programów telewizyjnych.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Alicja Grawon-Jaksik i Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.

