Gdańsk: W marcu otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska

Na początku marca w Gdańsku planowane jest otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska – poinformował w środę Urząd Miejski w Gdańsku. Zaznaczono, że inwestycja jest ważnym elementem współfinansowanego ze środków unijnych Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.

Jak przekazała Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nowa linia tramwajowa ma długość około 2 km i połączy okolice al. Havla z pętlą tramwajowo-autobusową Ujeścisko.

"Za nami kolejny roboczy spacer przygotowujący do otwarcia linii tramwajowej Nowa Warszawska. (...) Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 4 marca w sobotę nastąpi uroczyste otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska. Ta inwestycja to bardzo ważny element większej całości Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej współfinansowanego z pieniędzy Unii Europejskiej" - powiedziała cytowana w komunikacie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W informacji władz miasta wskazano, że zakres inwestycji poza nową linią tramwajową obejmował przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla.

"Przebudowę odcinka w al. Havla, w trakcie której musieliśmy zatrzymać ruch tramwajów, udało się bardzo sprawnie przeprowadzić w minione wakacje. Ruch tramwajowy został przywrócony na początek roku szkolnego" - wyjaśnił cytowany w informacji z-ca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Piotr Grzelak. Dodał, że uruchomienie linii zaplanowano na 4 marca.

"Trwają prace dokumentacyjne, zestaw protokołów został już złożony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu potwierdzenia dokumenty i zgłoszenie zakończenia budowy zostaną złożone do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego. Obie instytucje po analizie, na którą w przypadku braku uwag mają dwa tygodnie, wystawią tzw. brak sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu budowy" - powiedział wiceprezydent Grzelak.

Jak poinformował z-ca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski, razem z wykonawcami i służbami w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku ustalono, że tramwaje będą poruszały się nową linią z prędkością 70 km/h.

"To spowoduje, że będzie alternatywa dla transportu indywidualnego i na tym nam szczególnie zależy. Planowane są także zmiany w układzie połączeń tras tramwajowych i autobusowych. Pierwsze miesiące nowego funkcjonowania zmian będą testem. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, aby jeszcze lepiej dostosować ruch do potrzeb użytkowników" - stwierdził.

W ocenie miejskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Majewskiego, ukończenie ważnej inwestycji dla południa Gdańska odbywa się kosztem pasażerów ze Starego Chełmu i Zaroślaka. Zapowiedział złożenie w tej sprawie interpelacji do prezydent Dulkiewicz.

"Zgodnie z zapowiedziami urzędników zlikwidowana zostanie linia autobusowa 118, która łączyła Ujeścisko z Dworcem Głównym, przy okazji zapewniając mieszkańcom Zaroślaka czy Starego Chełmu dojazd do Centrum lub Chełmu i Ujeściska. Pozostawia się im jedną linię autobusową 108, w dodatku kursującą co godzinę. Jako radny z tego okręgu, ale również mieszkaniec i pasażer komunikacji korzystający m.in. z autobusów na przystanku Zaroślak, uważam takie działania za skandaliczne" - przekazał Majewski.

Umowa na budowę trasy tramwajowej Nowa Warszawska została podpisana w lutym 2021 roku, a prace drogowe rozpoczęły się na początku marca 2021 r. Koszt inwestycji to blisko 60 mln zł.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl