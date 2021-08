Gdańsk: W południowej części miasta powstanie nowa szkoła podstawowa

Przy ulicy Srebrnej w Gdańsku powstanie publiczna szkoła podstawowa, która pomieści ponad 700 dzieci. Pierwsi uczniowie rozpoczną w niej naukę we wrześniu 2023 r. Docelowo w placówce będzie 27 oddziałów, w tym tzw. "zerówka”.

O szczegółach inwestycji opowiedzieli w środę, podczas konferencji prasowej, przedstawiciele władz miasta.

"Znajdujemy się w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic - Gdańsku Południe, gdzie mieszka bardzo dużo rodzin z dziećmi. Zgodnie z obietnicą powstanie tutaj nowa szkoła podstawowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w roku szkolnym 2023/24 rozpoczną w niej naukę najmłodsi uczniowie, a w następnym roku szkolnym uczniowie klas 4- 8. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać inwestora, który wybuduje i będzie prowadził szkołę publiczną dla ok. 700 -750 dzieci"- powiedziała w czasie briefingu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nowa placówka wyposażona będzie m.in. w sale językowe, pracownie przedmiotowe (fizyczną, biologiczną, chemiczną), świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz kompleks kuchenny przystosowany do przygotowywania i spożywania posiłków. Obiekt będzie przystosowany dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wybudowana zostanie również niezbędna infrastruktura sportowa, tj. kompleks z salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno - szatniowym, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne oraz plac zabaw.

Za realizację inwestycji odpowiada wyłoniona w przetargu firma Gedbud z Pruszcza Gdańskiego.

"6 sierpnia podpisaliśmy umowę z inwestorem na użytkowanie nieruchomości i budowę szkoły podstawowej. Przez najbliższy rok będą trwały prace projektowe. Zakładamy, że zakończą się one na przełomie sierpnia i września przyszłego roku. Wtedy rozpocznie się budowa, a we wrześniu 2023 r. ruszy pierwszy etap inwestycji, co oznacza, że w placówce naukę rozpocznie zerówka i klasy 1-3"- poinformował zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Umowa użytkowania obowiązywać ma do momentu zrealizowania inwestycji. "Wówczas zostanie ona przedłużona na okres pięćdziesięciu lat. Wiele placówek edukacyjnych, w tym przedszkoli i żłobków, w tej formule zostało zrealizowanych w naszym mieście i funkcjonują" - dodał wiceprezydent.

