Gdańsk: W sobotę otwarcie kładki św. Ducha

W sobotę, po wielu miesiącach opóźnień, otwarta zostanie obrotowa kładka dla pieszych, łącząca Wyspę Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Nowa przeprawa nad Motławą jest częścią zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - atrakcyjnie położonego terenu w centrum miasta.

O zaplanowanym na sobotę otwarciu kładki poinformowała Zuzanna Gajewska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przekazała ona, że przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) i kapitanatu portu odebrali w piątek inwestycję i od godz. 9.00 w sobotę mieszkańcy oraz turyści będą mogli korzystać z nowego mostu nad Motławą.

Kładka dla pieszych, która łączy Długie Pobrzeże na wysokości ul. Św. Ducha z Wyspą Spichrzów, ma 57 metrów długości i 4,5 metra szerokości. W środku konstrukcji umieszczony jest mechanizm obrotowy. Fundament, o wadze ok. 100 ton, przypomina wynurzającą się na powierzchnię łódź podwodną. To na nim będzie obracać się pomost. Wynurzający się spod wody element, jak tłumaczy Gajewska, ma pełnić funkcję ochronną na wypadek uderzenia przepływającego statku. Obiekt wyposażony jest też w podświetlone szklane elementy, pochylone balustrady oraz iluminację.

Autorem projektu kładki św. Ducha (nazwanej tak, ponieważ powstała na przedłużeniu ul. św. Ducha) jest Studio Bednarski z Londynu, które wyłoniono w międzynarodowym konkursie.

Jak wyjaśniła Gajewska, przeprawa będzie obracana na każde żądanie kapitanatu gdańskiego portu jachtowego. Sygnał wysłany będzie do pracownika obsługi, który otworzy kładkę za pomocą pilota. "Harmonogram otwarć kładki jest skoordynowany z istniejącą już kładką na Ołowiankę oraz umożliwia płynny ruch jednostek pływających" - zapewniła.

Przy otwarciu przejścia powstaną dwa kanały żeglowne o szerokości 26 metrów każdy, co - jak przekonują urzędnicy - nie pogorszy obecnych możliwości żeglugowych na Motławie.

Pierwotnie kładka miała być gotowa na przełomie 2018 i 2019 r., ale termin kilkukrotnie przekładano. Na przeszkodzie stanęła m.in. awaria na Długim Pobrzeżu - część deptaka przy Bramie Świętego Ducha zapadła się i trzeba było wstrzymać prace. Ze względu na koronawirusa przedłużały się formalności związane z uzyskaniem m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Koszt budowy przeprawy wyniósł około 10 mln zł. Za realizację inwestycji odpowiadała spółka Granaria Development Gdańsk, powołana przez konsorcjum spółek Multibud W. Ciurzyński i Immobel Poland, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z miastem zabudowuje północny cypel Wyspy Spichrzów.

Oddanie kładki św. Ducha do użytku ostatecznie zakończyło pierwszy etap tego projektu. W ramach przedsięwzięcia, pomiędzy ul. Pożarniczą a północnym cyplem Wyspy, powstał zespół budynków hotelowych o powierzchni ponad 14 tys. m kw. oraz budynek usługowo - mieszkalny o powierzchni ponad 9 tys. m kw.

W następnym etapie zabudowywane będą kolejne kwartały wyspy. Powstaną tam także obiekty o funkcji handlowo-usługowej oraz mieszkaniowej. Przedsięwzięcie zakłada także przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, renowację Długiego Pobrzeża, realizowaną już przebudowę ul. Chmielnej i jej połączenie z Podwalem Przedmiejskim. Szacunkowy koszt realizacji całego projektu to ok. 400 mln zł. Jego zakończenie przewidziano na 2023 r.

Północny cypel Wyspy Spichrzów jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta; stanowi też fragment obszaru uznanego za pomnik historii.