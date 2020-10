Gdańsk: Władze miasta chcą, aby Brzeźno stało się kurortem

Władze Gdańska przedstawiły w czwartek wizję zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej części Brzeźna w rejonie al. Hallera i ul. Jantarowej. W planach jest m.in. przystosowanie tej dzielnicy do funkcji kurortu, powiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej, budowa mariny.

O założeniach opracowanego przez miasto projektu opowiedział w czwartek zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

"Wielokrotnie z mieszkańcami, przedstawicielami Rady Dzielnicy rozmawialiśmy o tym, że Brzeźno powinno odzyskać funkcję kurortu. Pierwszym etapem realizacji tej wizji jest modernizacja Domu Zdrojowego, która dobiega końca. Dziś natomiast rozmawiamy o planie, który ma wziąć udział w budowaniu nowej części kurortu Brzeźno. Chcemy, aby przyjeżdzający tu turyści mogli korzystać z funkcji kuracyjnej, hotelowej czy spacerowo-rekreacyjnej" - wyjaśnił wiceprezydent Grzelak.

Pierwszy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu budził kontrowersje. Dlatego - jak podkreślił Grzelak - wprowadzono do niego poprawki, które urzędnicy opracowali na podstawie części uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Zaznaczył przy tym, iż w procedowanym projekcie nie ma mowy o budowie osiedla mieszkaniowego.

"Słyszeliśmy zarzuty, że nie powinno być tu funkcji mieszkaniowej. Podkreślam, takiej funkcji nigdy nie miało być. Od początku zależało nam, żeby był to teren ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy stworzyć tu partnerstwo prywatno-publiczne w oparciu o potencjał tej działki, o której mówimy, tak, aby np. miała szansę powstać tu marina" - dodał.

Cały plan zagospodarowania nadmorskiej części Brzeźna obejmuje przestrzeń o powierzchni około 10 hektarów. Obecnie są tam zaniedbane obszary leśne i pozostałości po ogródkach działkowych należące w zdecydowanej większości do miasta.

Jak poinformowali przedstawiciele magistratu, na prośby mieszkańców, w założeniach projektu powiększono tereny zielone. Zmniejszono także wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Nie uwzględniono uwag dotyczących likwidacji zabudowy usługowej.

"Chodzi o to, by idąc na spacer, była też szansa, by np. zjeść tutaj z rodziną obiad" - tłumaczył prezydent Piotr Grzelak.

"Obniżona została wysokość zabudowy do 16 m przy samym ciągu pieszo-rowerowym i do 19 w głębi działki. Chodzi o to, żeby zabudowa nie była wyższa od linii drzew. Ważną decyzją była też likwidacja parkingu kubaturowego. W tej chwili - po uwzględnieniu uwag - dopuszczony jest parking terenowy. Uwzględniony jest także parking dla rowerów" - poinformowała dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek.

Pojawił się też pomysł, by w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego inwestor postawił na gminnej działce hotel lub sanatorium i obiekty usługowe.

Władze Gdańska zapowiadają, że projekt planu ma być wyłożony do publicznego wglądu w listopadzie.