Gdańsk: Władze miasta przedstawiły wizję zagospodarowania pasa nadmorskiego

Modernizacja promenady, budowa mariny i placu centralnego w Brzeźnie, remonty zabytkowych chat rybackich w Jelitkowie, utworzenie plaży dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - to niektóre z planów władz Gdańska na zagospodarowania pasa nadmorskiego.

O wizji zagospodarowania terenów w pasie nadmorskim opowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jej zastępcy - Alan Aleksandrowicz i Piotr Grzelak podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie.

"Wspólnie ze współpracownikami postanowiliśmy, w inny sposób, spojrzeć na pas nadmorski, ciągnący się od granicy z Sopotem, czyli od Jelitkowa, poprzez Park Reagana, Zaspę, kończąc na Brzeźnie. Opracowaliśmy przemyślany plan zagospodarowania tego terenu. Jednym z przejawów kompleksowego myślenia o zagospodarowaniu tego obszaru jest także miejsce, w którym się znajdujemy, czyli poddany gruntownej modernizacji Dom Zdrojowy. Przywracamy mu dawny blask" - mówiła Dulkiewicz.

Jak poinformowała, obiekt zostanie udostępniony w 2021 roku. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców i wydarzeń kulturalnych. Wartość tej inwestycji to 26 milionów złotych.

Podkreśliła, że w planach jest m.in. przystosowanie gdańskiego Brzeźna do funkcji kurortu, powiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej, budowa mariny.

Dodała, że kompleksowa realizacja koncepcji zagospodarowania terenów nadmorskich potrwa około 15-20 lat. Finansowanie przedsięwzięcia zapewnić mają partnerstwa publiczno-prywatne, długoletnie dzierżawy nieruchomości pod precyzyjnie określone cele i sprzedaż gruntów.

Bardziej szczegółowo o planach inwestycyjnych magistratu opowiedział m.in. wiceprezydent ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz. W Brzeźnie - jak mówił- uporządkowany zostanie teren przy pętli tramwajowej, stanie także pomnik Ignacego Paderewskiego.

"Udało nam się zrealizować tutaj tą podstawową infrastrukturę sanitarną, powstały toalety. Doszliśmy do tych miejsc także z wodociągami, infrastrukturą energetyczną. Stąd zaczęły tu powstawać również obiekty gastronomiczne, które po sezonie są demontowane, a gdy nadchodzi lato pojawiają się na nowo" - dodał Aleksandrowicz.

Oprócz działań inwestycyjnych, procedowanych jest kilka planów zagospodarowania przestrzennego.

"Każdy kurort ma swoje centrum, plac publiczny. A Brzeźno jest kurortem i tak, chcemy je traktować, dlatego w procedowanym planie zagospodarowania planujemy tego rodzaju inwestycję - plac publiczny, otoczony pierzeją gastronomiczno-usługową. Musimy w tym celu uporządkować strukturę własnościową. Część obecnie funkcjonujących w Brzeźnie blaszanych budynków gastronomicznych znajduje się na działkach gminnych, część na działkach prywatnych. Będziemy rozmawiać z prywatnymi właścicielami, w jaki sposób te kwestie rozwiązać. Chcemy, by to serce kurortu, ten plac miał charakter woonerfa" - tłumaczył zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Gruntowną modernizację przejdzie promenada i molo. W dzielnicy powstać ma także park retencyjny wraz z oczyszczalnią wód opadowych.

"Usługi uzdrowiskowe, hotelowe, kurortowe powinny mieć miejsce w pasie nadmorskim. Będziemy prowadzić działania w kierunku budowy m.in. mariny i rozbudowy infrastruktury nadmorskiej. Dziś tysiące mieszkańców Gdańska korzysta z Parku Reagana, chcemy, by było ich jeszcze więcej. Zamierzamy poprawić jakość usług gastronomicznych w tym rejonie. Gdańskie Nieruchomości przygotowują obecnie procedurę wydzierżawienia terenu wokół Parku, by mogły tutaj powstać bary i restauracje"- powiedział Grzelak. .

Wiceprezydenci mówili też o planach inwestycyjnych dla Jelitkowa.

"Na tym obszarze też planujemy udostępniać tereny pod zabudowę ekstensywną, niewielką, żeby go dogęścić, a dzięki temu pozyskać środki na przeprowadzenie gruntownego remontu tych wszystkich obiektów, które się tam znajdują. Dotyczy to również tych, będących pod opieką konserwatorską, jak np. chaty rybackie. Przygotowujemy też projekt rewaloryzacji alejek i ścieżek rowerowych - mówił Aleksandrowicz.

Jak podkreślił wiceprezydent Grzelak, wioska rybacka to serce Jelitkowa. "Chcemy, by te cenne miejsce pozostało w rękach publicznych, w którym będzie eksponowana sztuka, rękodzieło, a także będzie gastronomia. Procedowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który niedługo będzie wysyłany do uzgodnień, a który zakłada zachowanie charakteru wioski rybackiej. Sfinansujemy remont chat, który wymaga wielomilionowych nakładów" - mówił prezydent Grzelak.

W tej dzielnicy włodarze miasta planują też utworzenie klubu żeglarskiego. Grzelak zapowiedział także, stworzenie plaży dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.