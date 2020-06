Gdańsk: Wmurowanie kamienia węgielnego na lotnisku pod budowę pirsu terminalu

W IV kwartale 2021 r. ma zakończyć się w Porcie Lotniczym Gdańsk budowa pirsu do Terminalu Pasażerskiego T2. W piątek na terenie inwestycji odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego.

"Nie zatrzymujemy się i z jeszcze większą determinacją chcemy się rozwijać. Wbrew epidemiom i kryzysom śmiało realizujemy rozbudowę infrastruktury, wierząc, że będzie ona dobrze służyła naszym pasażerom i pomagała w ich komfortowych i bezpiecznych podróżach" - powiedział prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Karol Zduńczyk, prezes zarządu Korporacji Budowlanej Doraco, będącej generalnym wykonawcą inwestycji, zapewnił, że choć ostatnie miesiące wymagały wprowadzenia podczas robót nowych zasad związanych z pandemią koronawirusa, to nie wpłynęło one na harmonogram prac.

Umowę na rozbudowę terminalu Port Lotniczy Gdańsk podpisał z Doraco w połowie października 2019 roku. Do tej pory wykonano 70 proc. elementów konstrukcyjnych - ścian i słupów poziomu zero - oraz 95 proc. robót ziemnych.

Budowa pirsu, który jest przedłużeniem Terminalu Pasażerskiego T2 w kierunku zachodnim, ma się zakończyć w IV kwartale 2021 r. Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni. Obecny Terminal T2 ma ok. 53 tys. m kw.

Po rozbudowie terminalu pasażerskiego, w nowym pirsie będą obsługiwani pasażerowie rejsów rozkładowych, którzy podróżują do krajów non-Schengen. Część nowego pirsu będzie też przeznaczona do obsługi pasażerów z krajów strefy Schengen.

Po wybudowaniu pirsu liczba linii kontroli bezpieczeństwa na gdańskim lotnisku zwiększy się z 11 do 18, punktów odprawy paszportowej (odloty) z 6 do 10, punktów odprawy paszportowej (przyloty) z 8 do 12, bram odlotowych z 20 do 30, a liczba karuzel do odbioru bagażu z 5 do 9.

Koszt inwestycji to ponad 255,2 mln zł netto. Jest finansowana z obligacji wyemitowanych przez gdański port lotniczy oraz ze środków własnych.