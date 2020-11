Gdańsk: Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnej kotłowni szczytowej

Na terenie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku wmurowano w poniedziałek kamień węgielny pod budowę kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i elektrodowych zasilanych energią elektryczną. Wartość inwestycji to ponad 80 mln zł.

"Budowa kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej innowacyjnej technologii w Polsce" - poinformowała Agnieszka Dietrich z biura prasowego PGE Energia Ciepła.

Innowacyjność kotłów elektrodowych polega na tym, że będą one zasilane energią elektryczną wyprodukowaną na miejscu przez gdańską Elektrociepłownię. To oznacza, że kotły elektrodowe będą w całości zeroemisyjne. Innowacyjna technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowo-gazowych umożliwia też start kotłowni w czasie kilku minut, a nie w ciągu ok. godziny jak to się dzieje teraz, przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii pierwotnej.

Powstająca kotłownia będzie składać się m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy.

"Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta jako nisko- i zeroemisyjne źródło energii, co ma wpływ na jakość powietrza i ceny energii" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła Elżbieta Kowalewska.

Wartość inwestycji przekracza 80 mln zł i jest realizowana w formule "pod klucz". Zakończenie prac jest planowane na II kwartał 2021 r. To oznacza, że już w następnym sezonie grzewczym do mieszkańców Gdańska i Sopotu popłynie ciepło wyprodukowane częściowo w nowej kotłowni.

"Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańskiej to odtworzenie w perspektywie 2025-2028 bloków energetycznych w innej formule, niż obecna. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe" - poinformowało biuro prasowe PGE Energia Ciepła.

W Gdyni spółka pracuje nad "Projektem przemysłowym dla Elektrociepłowni Gdyńskiej". Na sezon grzewczy 2023-2024 nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa zasilana paliwem olejowo-gazowym wyeliminuje kocioł ciepłowniczy zasilany węglem. W 2025 roku wyeliminowany zostanie podstawowy blok węglowy i zastąpiony zostanie blokiem gazowo-parowym o wyższej sprawności i korzystniejszej proporcji produkcji energii elektrycznej na strumieniu ciepła. Będzie to blok klasy 140 MW, dzięki któremu produkcja będzie trzykrotnie większa niż dzisiaj.

PGE Energia Ciepła jako spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości 609 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których są Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.