Gdańsk: Wykonawca: budowa Morskiego Terminala Przeładunkowego Grupy Orlen postępuje

Budowa Morskiego Terminala Przeładunkowego Grupy Orlen przy Rafinerii Gdańskiej postępuje. Na tę chwilę wykonaliśmy ponad 10 tys. m kw. platform roboczych i ponad 6 tys. m kw. dróg technologicznych – przekazała we wtorek spółka NDI, lider konsorcjum będącego wykonawcą budowy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak poinformowała przedstawicielka spółki NDI Magdalena Skorupka-Kaczmarek, projekt inwestycji przy Rafinerii Gdańskiej zakłada budowę około 380-metrowego nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. Inwestorem nowego terminala jest Grupa Orlen.

"Na nabrzeżu powstaną dwa stanowiska przeładunkowe - każde z czterema ramionami nalewczymi, służące do obsługi zbiornikowców. Poza tym do wykonania są m.in. budynki, gdzie znajdzie się centrum dowodzenia nabrzeżem, a także rurociągi, estakady oraz infrastruktura podziemna i pomocnicza, która połączy nowy terminal z rafinerią. Wszelkie prace wykona konsorcjum złożone ze spółek sopockiej Grupy NDI, która jest liderem, oraz Biproraf, BPBM +Projmors+ i Dipl. Ing. Scherzer GmbH. Jak podkreśla generalny wykonawca tego zdania, intensywne roboty prowadzone są jednocześnie na kilku frontach" - podała.

Cytowany w informacji kierownik budowy z Grupy NDI Maciej Klecha przypomniał, że prace na budowie rozpoczęły się w połowie stycznia. "Na tę chwilę wykonaliśmy ponad 10 tys. m kw. platform roboczych i ponad 6 tys. m kw. dróg technologicznych. Dodatkowo zrealizowaliśmy ponad 50 proc. zakresu związanego z pogrążaniem ścianki szczelnej. Wykonaliśmy również pierwsze pale CFA na pomoście zachodnim. W kolejnych tygodniach rozpoczniemy wykonywanie posadowienia nabrzeża na bazie pali przemieszczeniowych FDP. Równolegle będziemy realizować prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej, ponieważ dostarczyliśmy już 100 proc., czyli ponad 1200 ton potrzebnego do tego materiału" - wyjaśnił.

Zaznaczono, że generalny wykonawca prac działa w formule "pod klucz".

"Musi zarówno wykonać prace projektowe, jak i zebrać niezbędną dokumentację oraz zrealizować wszystkie roboty budowlano-montażowe w branżach hydrotechnicznej, budowlanej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, mechanicznej, elektrycznej, automatycznej, teletechnicznej oraz drogowej. W zakresie jego obowiązków jest też dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych testów i prób, a także zapewnienie szkoleń personelu operacyjnego. Dodatkowo został opcjonalnie zobligowany, by zaprojektować, dostarczyć i zamontować podporę pneumatyczną, układy pomiarowe, opomiarowanie pomp przeciwpożarowych czy rurociągów RMD w przypadku, gdy inwestor podejmie stosowne decyzji" - przekazała Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

"Jak podkreśla inwestor, Grupa Orlen, docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 mln ton produktów rocznie. Realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw oraz transportu produktów powstających w rafinerii w Gdańsku. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, bo to właśnie tą drogą odbywa się obecnie transport produktów między rafinerią a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi" - dodała przedstawicielka NDI.

Generalny wykonawca Morskiego Terminala Przeładunkowego Grupy Orlen przy Rafinerii Gdańskiej ma 24 miesiące na realizację inwestycji i 6 miesięcy na wykonanie wraz z zamawiającym wszelkich prób.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl