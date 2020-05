Gdańsk: Wypłacono ponad 52 mln zł pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej

W Gdańsku, w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową dla mikroprzedsiębiorców, zrealizowano ponad 10,4 tysięcy wniosków o pożyczkę wypłacając w sumie ponad 52 mln zł. Na rozpatrzenie czeka nadal 23 tysiące wniosków, spływają też kolejne.

O efektach działań realizowanych w Gdańsku w związku z rządową pomocą w ramach tzw. tarczy antykryzysowej poinformował we wtorek na konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

Wyjaśnił on, że dotychczas Gdański Urząd Pracy przyjął 33 tys. 663 wnioski o pożyczkę dedykowaną mikroprzedsiębiorstwom. Wyjaśnił, że w przypadku 10 tys. 428 wniosków wypłacono już świadczenia na łączną kwotę ponad 52 milionów zł. "Ciągle wnioski do nas wpływają" - dodał.

Borawski poinformował, że w kwestii pomocy polegającej na dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń, z terenu Gdańska wpłynęło dotąd 4 tys. 895 wniosków, a w 1493 przypadkach wypłacono już środki w łącznej wysokości niemal 9,2 mln zł.

"Gdański Urząd Pracy dalej pracuje pełną parą" - wyjaśnił wiceprezydent zaznaczając, że urząd ten wydłużył godziny pracy, wszyscy pracownicy wykonują swoje zadania w urzędzie (nikt nie pracuje zdalnie) i nadal są wspomagani przez 21 dodatkowych osób skierowanych tam przez magistrat w ramach pomocy.

Borawski poinformował też, że w maju do GUP wpłynęło 578 wniosków o rejestrację osób bezrobotnych. "Jest to nieznaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich, natomiast nie jest to wzrost znaczny, nie widzimy jakiegoś gwałtownego wzrostu liczby osób bezrobotnych" - ocenił.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w przypadku oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w mieście notuje się "znaczny spadek". "W maju zgłoszono 1218 osób, a na przykład jeszcze w marcu było to 3,5 tysiąca osób, a w lutym 5417" - powiedział wiceprezydent.

Zaznaczył, że z kolei w kwestii zezwoleń wydawanych cudzoziemcom na pracę sezonową, "są dobre wiadomości". "W kwietniu było to tylko 80 osób" - poinformował zaznaczając, że był to "wyraźny spadek" w porównaniu z marcem, kiedy to zezwoleń takich wydano 157. "Natomiast w maju już jest tych zezwoleń 122, co także świadczy o tym, że nasz rynek pracy (…) troszeczkę się odbudowuje, co nas bardzo, bardzo cieszy" - dodał.

Wyjaśnił, że w mieście w maju odnotowano trzy kolejne wnioski dotyczące zwolnień grupowych, które miałyby objąć w sumie 125 pracowników.

Z informacji przekazanych na konferencji wynika też, że od 1 do 18 maja Gdański Urząd Pracy przyjął 211 zgłoszeń dotyczących nowych miejsc pracy. Borawski przypomniał, że przez cały kwiecień zgłoszeń takich było 291.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd podaje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.

Tarcza przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.