Gdańsk: Zakład Utylizacji złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie hermetycznej kompostowni

Zakończyły się prace budowlane hermetycznej kompostowni Zakładu Utylizacyjnego. Złożony został też wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu – poinformował we wtorek Urząd Miejski w Gdańsku

"Hermetyczna kompostownia to inwestycja oczekiwana i co należy podkreślić wypracowana w drodze dialogu społecznego. Komfort życia mieszkańców to nie tylko poprawa infrastruktury komunikacyjnej, rozwój oferty kulturalno-sportowej czy stworzenie warunków do rozwoju ekonomicznego, ale także czyste, lepsze otoczenie i przyjazne nam oraz kolejnym pokoleniom środowisko" - mówi cytowana w komunikacie urzędu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Ze statystyk wynika, że w bieżącym roku w Gdańsku została przyjęta do zagospodarowania "rekordowa" masa odpadów zielonych, o blisko 35 proc. większa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wybudowany obiekt nowej hermetycznej kompostowni ma łączną kubaturę 80 tys. m sześć. Zajmuje powierzchnię 1,3 hektara. Powstała instalacja ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. W skład obiektu wchodzą: hala przyjęcia odpadów, hala kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznik operacyjny oraz hala dojrzewania kompostu, zaś kluczową częścią instalacji jest biofiltr, za pomocą którego prowadzony będzie proces neutralizacji zapachowej powietrza cyrkulującego wewnątrz budynku. Projekt realizowano ze szczególnym naciskiem na rozwiązania służące zmniejszeniu uciążliwości dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Budowa hermetycznej instalacji kompostowania realizowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto to ponad 37,79 mln zł, z czego 68 proc. finansowane jest ze środków europejskich.