Gdańsk: Zakończyła się rozbudowa pirsu zachodniego Terminalu T2 portu lotniczego

Zakończyła się trwająca od 2019 roku rozbudowa terminalu na gdańskim lotnisku. Jego nowa część zostanie oddana do użytku pasażerów do końca czerwca - poinformowały władze gdańskiego lotniska.

Rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Agnieszka Michajłow poinformowała PAP, że w czwartek odbędzie się uroczyste otwarcie pirsu z udziałem kilkuset gości.

"Kończy się kolejny wielki etap inwestycyjny na naszym lotnisku. Za nami trudny czas dla branży lotniczej. W Porcie Lotniczym Gdańsk wykorzystaliśmy jednak pandemię koronawirusa, by dokonać skoku rozwojowego, który pozycjonuje nas w czołówce i daleko przed konkurencją. Podjęliśmy śmiałą decyzję i zrealizowaliśmy inwestycję, mimo kryzysu w lotnictwie i strat, które ponosiły firmy w naszej branży. Z perspektywy czasu, sytuacji na rynku inwestycyjnym i budowlanym, wzrostu cen i galopującej inflacji, budowa pirsu została wykonana na dobrych warunkach i za dobrą cenę" - powiedział, cytowany w komunikacie przekazanym PAP, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Dzięki pirsowi Port Lotniczy Gdańsk zyskuje prawie 16 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni (dotychczas było około 45 tys. m kw.). Będą w nim obsługiwani podróżni z krajów strefy Schengen jak i spoza niej. Na parterze pirsu jest część przylotowa, a na piętrze strefa odlotów. Specyfiką działania i zarządzania nowego obiektu będzie możliwość dostosowania punktów wyjść do samolotów do bieżących potrzeb, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie odpowiednio strefy obsługi Schengen i non-Schengen.

Zwiększona została z 20 do 30 liczba gate'ów odlotowych. Jest więcej punktów odprawy paszportowej w części odlotowej (wzrost z 6 do 8) i przylotowej (z 8 do 12). "Mamy większą halę odbioru bagażu i bagażownię przylotową. W nowym pirsie są dwa nowe bus gate'y, przez które pasażerowie będą przechodzić bezpośrednio z terminalu do autobusów, a następnie jechać do samolotów. Przy nowym pirsie są 4 nowe rękawy dla samolotów i mamy ich już w sumie 9" - informuje rzeczniczka gdańskiego lotniska.

Umowa na realizację nowego pirsu terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk została podpisana 15 października 2019. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2019. Zrealizowała ją Korporacja Budowlana Doraco za ponad 255 milionów złotych netto. Inwestycja została sfinansowana z obligacji, które wyemitował Port Lotniczy przy współpracy z Bankiem Pekao oraz ze środków własnych.

Pirs zachodni terminalu pasażerskiego został zaprojektowany przez biuro PIG Architekci, które od koncepcji, a potem przez cały okres trwania budowy, prowadziło bezpośredni nadzór autorski nad inwestycją. Założeniem architektonicznym było kontynuowanie rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, układu konstrukcyjnego i kompozycji fasad zewnętrznych istniejącego terminalu. Najbardziej charakterystycznym elementem nowego pirsu jest dach. Jego forma, poprzez powtarzalny układ świetlików, nawiązuje do zadaszenia bryły głównej terminalu, bardzo charakterystycznego elementu gdańskiego lotniska. Jest to także odniesienie do istotnej dla tożsamości Gdańska architektury przemysłowej i portowej.

