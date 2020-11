Gdańsk: Zaplanowano modernizację przepompowni ścieków Ołowianka

Przepompownia ścieków Ołowianka w Gdańsku przejdzie kompleksową przebudowę, podpisano umowę na dokumentację projektową tej inwestycji - poinformowała w środę rzecznik prasowy Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Agnieszka Klugmann.

Przepompownia Ołowianka jest jedną z dwóch głównych przepompowni ścieków w Gdańsku. Obie czeka kompleksowa modernizacja. Przetarg na projekt wykonawczy drugiej z nich - przepompowni Motława - czeka jeszcze na rozstrzygnięcie.

"Wykonawca prac związanych z przepompownią Ołowianka został wyłoniony w trzecim ogłoszonym przez nas przetargu na usługi projektowe. Obserwujemy aktualnie duże trudności w skutecznym znalezieniu wykonawcy dla usług projektowych. Pierwszy przetarg ogłosiliśmy na początku roku" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes GIWK Jacek Skarbek.

Dokumentację projektową ws. modernizacji przepompowni Ołowianka przygotuje firma Aqua SA, która zaoferowała najniższą cenę w postępowaniu przetargowym, tj. jest nieco ponad 3 mln zł netto.

Planowany na ten moment koszt robót budowlanych to łącznie ponad 18 mln zł netto, ale może się on zmienić po wykonaniu dokumentacji projektowej. Łączny planowany koszt inwestycji to ponad 21,1 mln zł netto.

Celem modernizacji przepompowni Ołowianka jest podniesienie niezawodności jej pracy oraz ograniczenie uciążliwości jej oddziaływania na środowisko i bezpośrednie sąsiedztwo. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to dwa lata. Wiele zależy też od tego, jak szybko uda się przeprowadzić uzgodnienia ze służbami ochrony środowiska i konserwatorskimi.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to roboty rozpoczną się w 2023 roku, a zakończą w 2025 r.

Zakres prac modernizacyjnych został sformułowany na podstawie ustaleń komisji ekspertów powołanej do zbadania przyczyn awarii przepompowni Ołowianka w maju 2018 r. oraz wniosków eksploatacyjnych i innych potrzeb inwestycyjnych.

Po wystąpieniu awarii przepompowni Ołowianka, Saur Neptun Gdańsk, jako operator obiektu, zrealizował wszystkie zalecenia zespołu powołanego przez prezydenta Gdańska. Były to m.in. rozbudowa systemu UPS oraz montaż dodatkowego rezerwowego systemu UPS, montaż akustycznej sygnalizacji przepełnienia zbiornika, wymiana urządzeń z zakresu automatyki i sterowania, naprawa i wzmocnienie krytycznej klapy zabezpieczającej komorę pomp przed zalaniem oraz utworzenie dodatkowego stanowiska sterowania i monitorowania pracy obiektu z możliwością ręcznego sterowania.