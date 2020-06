Gdańska Karta Turysty z nową opcją i czasowymi zniżkami

Upoważniającą do zniżek m.in. w muzeach, centrach nauki i rozrywki oraz restauracjach Gdańską Kartę Turysty do połowy czerwca osoby dorosłe mogą kupić w promocyjnej cenie. Od lipca dostępna będzie karta w nowej opcji pozwalającej podróżować za darmo po Gdańsku.

O nowościach dotyczących Gdańskiej Karty Turysty poinformował Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która jest twórcą i operatorem karty.

Brandt wyjaśnił, że - podobnie, jak we wcześniejszych latach, kartę można kupić w pakietach: Zwiedzanie, Rodzina & Zabawa oraz Komunikacja Trójmiasto.

Dodał, że do 15 czerwca obowiązuje promocyjna cena pakietów Zwiedzanie i Rodzina & Zabawa. "Karta normalna we wszystkich wersjach czasowych sprzedawana będzie w cenie karty ulgowej" - zaznaczył.

Poinformował też, że z kolei 1 lipca pojawi się nowy pakiet - Komunikacja Gdańsk pozwalający na korzystanie z komunikacji miejskiej w tym mieście. Pakiet ten będzie tańszy od - dotychczas oferowanego - pakietu Komunikacja Trójmiasto.

Brandt dodał, że w tym roku karta wydawana będzie w dwóch wariantach graficznych - standardowym z napisem "It's nice to have in Gdańsk" oraz okazjonalnym nawiązującym do UEFA Finał Ligi Europy.

Karta turysty pojawiła się w ofercie Gdańskiej Organizacji Turystycznej w maju 2009 roku. Z roku na rok jej popularność rośnie. Każda z jej opcji (Zwiedzanie, Komunikacja oraz Rodzina i zabawa) zawiera pakiet darmowych i zniżkowych wejść do zestawu różnych placówek. Pakiet Komunikacja dodatkowo daje prawo do bezpłatnych podróży po Trójmieście.

Oferta "zwiedzanie" pozwala na bezpłatne jednorazowe wejście do 19 muzeów i placówek kulturalno-edukacyjnych oraz gdańskiego zoo. W pakiecie tym znajdują się m.in. Muzeum Archeologiczne, Narodowe Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Gdańska, Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa i Ratusz Głównego Miasta.

Z kolei zniżki dotyczą m.in. Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Akwarium Gdyńskiego, koła widokowego AmberSky Gdańsk. Posiadacze karty zapłacą też mniejszy rachunek w wybranych restauracjach.

W optymalnej wersji karta może zapewnić bezpłatne wejście do 22 atrakcji turystycznych oraz rabaty w 30 innych punktach.

Wszystkie rodzaje kart dostępne są w opcjach 24-, 48- lub 72-godzinnych. Do każdej karty dołączana jest mapa z naniesionym na nią wykazem partnerów akcji.

Cena karty waha się od 25 do 90 zł i jest zależna od opcji, na jaką zdecyduje się kupiec, w tym okresu jej ważności.

Kartę można nabyć w punktach informacji Gdańskiej Organizacji Turystycznej, w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej oraz w wybranych hotelach. Można ją też zamówić on-line, z dostawą do domu.

Szczegółowe informacje dotyczące karty znaleźć można na stronie www.kartaturysty.visitgdansk.com.