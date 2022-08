Gdański gorzko o pomysłach rządu. "Grożą chaosem"

BNP Paribas Bank Polski miał w II kwartale 2022 roku zysk netto na poziomie 257,7 milionów złotych wobec 132 milionów w analogicznym okresie przed rokiem. Wynik odsetkowy wzrósł w tym czasie o 52 procent do około 1,15 miliardów złotych. Przy tej okazji Przemek Gdański prezes banku poinformował, że z tytułu wakacji kredytowych w lipcu tego roku utworzył 700 milionów dodatkowych kosztów. Docelowo wakacje mogą kosztować BNP 915 mln zł. Skrytykował także przygotowanie nowej stawki referencyjnej, która docelowo ma zastąpić WIBOR.

BNP Paribas BP w II kwartale 2022 roku wypracował zysk netto na poziomie 257,7 miliona złotych. to oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym gdy były to 132 miliony. Wynik odsetkowy wzrósł o 52 procent i wyniósł 1,15 miliardów złotych. Ze względu na wzrost poziomu stóp procentowych wyższa była marża odsetkowa i wyniosła 3,29 procent wobec 3,02 procent w pierwszym kwartale tego roku.

Bank ocenia, że ma stabilny koszt ryzyka i dobrą jakość portfela kredytowego natomiast wynik obciążyła wpłata do funduszu pomocowego w ramach Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Poza tym dokonano kolejnych odpisów na ewentualne roszczenia z tytułu umów frankowych. Obecnie utworzony został tak zwany bufor na te kredyty, który na koniec 2022 wynosi ponad 1,48 miliardów złotych. Wskaźnik pokrycia całego portfela wynosi obecnie 33,8 procent. Na ten moment 800 klientów złożyło ofertę zawarcia ugody w sprawie kredytów frankowych i już 564 spraw zakończyło się podpisaniem umowy.

BNP Paribas odnotował w II kwartale tego roku przyzwoity wzrost kredytów gotówkowych i spadek kredytów hipotecznych, który wynika z uwarunkowań rekordowo wysokich stóp procentowych. Jako instytucja finansowa bank opiera się na dwóch nogach: aktywności detalicznej i sektorze korporacyjnym raz obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie liczna klientów wynosi 4,2 miliony co oznacza wzrost o 113 tysięcy w samym drugim kwartału.

Wakacje kredytowe skutecznie osłabiły sektor bankowy

- Jako bank mamy zdolność do wzrostu i generowania zysków z działalności. Nawet w trudnym okresie możemy zwiększyć udziały rynkowe i wzmocnić się na tle całego sektora. Warto jednak pamiętać, że sektor bankowy nie udźwignie kolejnych pomysłów, które mogą być potencjalnie wdrażane. Osłabienie sektora bankowego po wprowadzeniu wakacji kredytowych jest czymś oczywistym. Pamiętać jednak trzeba jak ważne jest wsparcie instytucji finansowej w wychodzeniu polskiej gospodarki ze stanu spowolnienia. Wprowadzenie w takiej formie jak obecnie wakacji kredytowych oceniam jako złe rozwiązanie. Wydaje się, że idea powszechnej dostępności dla każdego, a nie dla tych, którzy wymagają faktycznej pomocy nie jest rozwiązaniem solidarnym. Można także polemizować z ilością rat, których spłata ulega zawieszeniu.- powiedział podczas konferencji wynikowej prezes Przemek Gdański

Podczas konferencji padały także uwagi, że odgórne wprowadzenie odroczenia rat kredytowych może wpłynąć na ogólne zasady etyki realizacji zaciągniętych zobowiązań, bowiem może się pojawić nagle zewnętrzna inicjatywa, że nie trzeba ich płacić.

BNP Paribas na poczet skutków wakacji kredytowych na początku lipca zaksięgował w ramach kosztów 700 milionów złotych, a cała operacja szacowana jest docelowo nawet na 915 milionów złotych.

Zastąpienie stawki WIBOR od 1 stycznia 2023 nowym wskaźnikiem referencyjnym może doprowadzić do chaosu

Obok wakacji kredytowych pomysłem rządu na ulżenie kredytobiorców jest przygotowanie nowej stawki referencyjnej, która docelowo ma zastąpić WIBOR.

- Mam nadzieję, że finalnie uda się przekonać odpowiednie czynniki w państwie, aby reforma WIBOR-u nie była wprowadzona w życie od 1 stycznia 2023 roku. Nigdzie na świecie w tak krótkim czasie nie dokonano zmian referencyjnych stawek oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. To wymaga doprecyzowania, przygotowania całego sektora oraz wdrożenia procedur. Brak dbałości o szczegóły w tej kwestii może grozić chaosem. Okres jaki pozostał do końca roku nie pozwala na efektywne zakończenie prac - skomentował Przemek Gdański.

