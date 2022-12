Gdańsku: Nie ma opóźnień w lotach samolotów z powodu warunków pogodowych

W piątek na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku nie ma opóźnień w startach i lądowaniach samolotów z powodu warunków pogodowych – przekazała PAP rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow.

"Na ten moment na gdańskim lotnisku nie ma opóźnień, jeśli chodzi o starty i lądowania samolotów w związku z panującymi warunkami pogodowymi. Warunki u nas są akurat dosyć przyzwoite, ponieważ ani nie pada śnieg, ani nie mamy bardzo niskiej temperatury" - powiedziała rzeczniczka portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Agnieszka Michajłow.

Jak dodała Michajłow, służby lotniskowe są w pełnej zimowej gotowości przez całą dobę. "Do natychmiastowego wyjazdu gotowych jest zawsze osiem zestawów odśnieżających wysokiej wydajności, dwie oczyszczarki kompaktowe, trzy ciągniki rolnicze z pługami do odśnieżania, cztery pojazdy do używania środków chemicznych stałych i płynnych" - wyjaśniła.

W okresie od stycznia do końca września 2022 roku gdańskie lotnisko obsłużyło blisko 3,5 mln pasażerów. To o prawie 150 proc. więcej niż w ciągu 9 miesięcy roku 2021, a tylko o 16,4 proc. mniej niż w 2019 roku, czyli rekordowym pod względem wyników dla gdańskiego portu.

