GDDKiA: Do 20 maja badanie społeczne ws. przebiegu tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa

Mieszkańcy zainteresowani budową tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16, mogą do 20 maja wypowiedzieć się na temat planowanego przebiegu tej inwestycji w ramach prowadzonego badania konsultacyjnego - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

To element trwających prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) z elementami koncepcji programowej i analizą i prognozą ruchu dla tej inwestycji. Trwa również roczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Południowo-wschodnia obwodnica Augustowa na dk 16 jest jedną z pięciu obwodnic, które w Podlaskiem mają powstać w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic na lata 2020-2030.

STEŚ dla tej obwodnicy przygotowuje firma spółka Value Engineering. Proponowane warianty przebiegu obwodnicy, proponowane rozwiązania techniczne, wizualizacje oraz formularze konsultacyjne, treść ankiety można znaleźć na stronie: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl . STEŚ jest potrzebny do ubiegania się o decyzję środowiskową dla tej inwestycji.

"Obwodnica Augustowa to element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu dk16 między Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach( z Litwą-PAP). Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie" - podała na stronie internetowej w komunikacie o konsultacjach GDDKiA w Białymstoku.

Drogowcy przypominają, że w trwających pracach analizowane są różne warianty, jest wśród nich także ten tzw. samorządowy proponowany w 2020 r. przez burmistrza Augustowa. "Obecnie zakończono prace nad uproszczonym studium korytarzowym oraz nad analizą i prognozą ruchu" - podała GDDKiA.

Przetarg na projekt i budowę tej obwodnicy Augustowa ma być ogłoszony w trzecim kwartale 2024 r, a inwestycja budowana w latach 2026-2028 - podano w komunikacie o konsultacjach.

Umowę na STEŚ z innymi materiałami potrzebnymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa GDDKiA zawarła z firmą Value Engineering w grudniu 2019 r. Prace te - jak podawała wcześniej GDDKiA - kosztują ok. 2 mln zł brutto.

Oprócz południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa, w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic, w Podlaskiem mają powstać jeszcze trzy obwodnice na dk 8 na odcinku Białystok-Augustów: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów. Planowana jest też tzw. południowo-zachodnia obwodnica Zambrowa od strony dk 63 i 66. Ta obwodnica ma połączyć istniejącą obwodnicę Zambrowa i Wiśniewa na trasie S8 z drogami krajowymi 63: Zambrów - Czyżew - Siedlce i drogą krajową 66: Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Bielsk Podlaski.

