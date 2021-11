GDDKiA do końca roku udostępni kierowcom jeszcze ponad 200 km dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje do końca tego roku oddać do użytku ponad 200 km nowych dróg - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.

"Do tej pory w 2021 roku udostępniliśmy kierowcom 177 km nowych dróg. Do końca roku oddamy jeszcze dużo ponad 200 km i z pewnością oddamy więcej nowych kilometrów, niż zakładaliśmy w ostatnich dniach 2020 r." - poinformował PAP rzecznik.

Pod koniec ubiegłego roku GDDKiA zapowiadała, że plany na rok 2021 zakładają oddanie do ruchu ponad 385 km nowych dróg.

Jak wynika z obliczeń PAP, wykonanych na podstawie przesłanego przez GDDKiA spisu dróg, z których jeszcze w tym roku skorzystają kierowcy, do końca tego roku łącznie zostanie oddanych do użytku jeszcze około 268 km nowych tras. W sumie więc GDDKiA odda do użytku w tym roku około 445 km dróg.

Według Piechowiaka wszystko wskazuje na to, że tegoroczny rezultat będzie trzecim najlepszym "wynikiem rocznym" od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

GDDKiA poinformowała PAP, że do końca roku kierowcy skorzystają jeszcze z następujących odcinków:

- A1 Tuszyn - Piotrków Tryb. Południe - 15,9 km

- A1 Kamieńsk - Radomsko - 16,7 km

- A1 Radomsko - gr. woj. łódzkiego i śląskiego - 7 km

- A1 gr. woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ - 16,9 km

- S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - 9,6 km

- S19 Lublin - Niedrzwica Duża - 11,9 km

- S19 obwodnica Kraśnika (Kraśnik Północ - Kraśnik Południe) - 9,6 km

- S19 Kraśnik Południe - Janów Lubelski - 18,2 km

- S19 obwodnica Janowa Lubelskiego (Janów Lubelski Północ - Janów Lubelski Południe) - 6,4 km

- S19 Rudnik nad Sanem - Nisko - 6,5 km

- S19 Nisko - Podgórze - 11,2 km

- S19 Podgórze - Kamień - 10,3 km

S2 Puławska - Warszawa Wilanów (z tunelem pod Ursynowem) - 4,6 km

- S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ - 9,7 km (30 października br. prawie cały odcinek został udostępniony kierowcom na zasadach tymczasowej organizacji ruchu, ale na części trwają jeszcze prace budowlane - GDDKiA klasyfikuje go jako jeszcze nieoddany)

- S7 Lubień - Naprawa (II jezdnia) - 7,6 km

- S61 Łomża Południe - Łomża Zachód (w ramach tego zadania oddany do ruchu zostanie blisko 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63)

- S61 Wysokie - Raczki - 20,2 km

- S7 Napierki - Mława - 14 km (na części I jednia, na części II jezdnie)

- S7 Mława - Strzegowo - 21,5 km

- S7 Strzegowo - Pieńki - 22 km

- S7 Pieńki - Płońsk - 13,8 km (I jezdnia)

- DK94 obwodnica Łańcuta - 5,8 km

Jak poinformował rzecznik, cały czas w grę wchodzi jeszcze uruchomienie większości ciągu głównego na odcinku S6 Gdynia Wielki Kack - Bożepole Wielkie oraz pierwszych 5 km drugiej jezdni A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk.

"W tych dwóch przypadkach liczymy, że naszym sprzymierzeńcem będzie pogoda, a wykonawcy nie zwolnią tempa i zachowają wysoki poziom mobilizacji do samego końca sezonu budowlanego. O tym jednak przekonamy się w ostatnich dniach i tygodniach tego roku" - zastrzegł rzecznik.

