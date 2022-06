GDDKiA do końca wakacji planuje podpisać aneksy podnoszące waloryzację umów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje do końca wakacji podpisać z wykonawcami aneksy podwyższające limit waloryzacji kontraktów do 10 proc. - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.

"Do końca wakacji chcielibyśmy podpisać wszystkie aneksy do umów podnosząc waloryzację do 10 proc. Tych umów jest ponad 100" - powiedział Piechowiak.

Wyjaśnił, że podniesienie waloryzacji do 10 proc. będzie dotyczyło umów, które dotychczas objęte były 5 proc. progiem waloryzacji, jak i tych wcześniej podpisanych, w których nie przewidziano waloryzacji.

"Chodzi o wszystkie umowy, zarówno te nowe, które dopiero podpiszemy, ale też wszystkie te, które są w realizacji z Programu Budowy Dróg Krajowych i z Programu budowy 100 obwodnic, wszystkie te, które zawarliśmy w tym roku, ale też wszystkie te, które zostały podpisane wcześniej na limicie 5-procentowym, albo bez limitu w ogóle. Tych ostatnich jest najmniej, bo są to najstarsze umowy. Najwięcej jest takich, które miały 5 proc. limit, czyli tych zawieranych od 2019 roku" - powiedział.

Piechowiak wyjaśnił, ze środki na podniesienie waloryzacji zostały zabezpieczone pod koniec maja tego roku, poprzez zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł.

GDDKiA wprowadziła 5 proc. waloryzację dla kontraktów zawieranych od stycznia 2019 roku. Próg indeksacji został podniesiony do 10 proc. dla kontraktów zawieranych od lutego tego roku. Mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Analizowane są ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący cenę.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2022 r. wykonawcy z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na obecnie realizowanych kontraktach, otrzymali prawie 550 mln zł.

Pierwotny budżet "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" wynosił 105 mld zł. Jego aktualizacje przyniosły zwiększenie limitu wydatków. W lipcu 2017 r. do 135 mld zł, we wrześniu 2019 r. do 142,2 mld zł, a ostatnia z czerwca 2020 r. do 163,9 mld zł.

Z kolei budżet Programu budowy 100 obwodnic to 28 mld zł.

