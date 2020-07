GDDKiA: docelowa sieć dróg ekspresowych w Podlaskiem to blisko 470 km

Blisko 470 km ma wynieść docelowa sieć dróg ekspresowych w województwie podlaskim - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku z udziałem szefa MEN Dariusza Piontkowskiego, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i parlamentarzystów PiS.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski zaprezentował obecnie realizowane inwestycje, trwające przetargi.

Poinformował, że planowana sieć ma wynieść dokładnie 469 km na czterech drogach ekspresowych: S8 ( ponad 77 km), S61(135,6 km), S19(198,7 km) i S16 ( 57 km). Dodał, że jeszcze kilkanaście lat temu wydawałoby się to niemożliwe i "nikt by w to nie uwierzył".

"Można powiedzieć najkrócej, że droga S8 jest zrealizowana, droga S61 w budowie, droga S19 w przetargach, a S16 już w planach" - powiedział Borzuchowski na konferencji prasowej. Przypomniał, że do 2015 r. w regionie na etapie realizacji, budowy czy też podpisanych umów były ok. 164 km dróg ekspresowych. Dodał, że znacznie większa skala inwestycji miała i ma miejsce w latach 2016-2020, która dotyczy budowy i przygotować do budowy kolejnych ponad 263 km dróg ekspresowych w regionie.

Borzuchowski wymienił, że dokończono drogę S8, powstała druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna na przyszłej S61, oddano do użytku obwodnicę Suwałk na S61, podpisano umowy na budowę dziewięciu odcinków S61 Via Baltica, dwa są wykonane, siedem jest w trakcie realizacji, na kolejne dwa na S61 GDDKiA czeka na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dodał także, że są ogłoszone cztery przetargi na budowę odcinków S19. "Przed nami jeszcze siedem. 31 lipca planowane jest ogłoszenie trzech, 31 sierpnia dwóch i 30 września - dwa ostatnie" - mówił o S19 dyrektor GDDKiA w Białymstoku. Ocenił, że dla trasy S19 Via Carpatia w Podlaskiem rok 2020 jest "rokiem przetargów", a jeśli chodzi o trasę S61 Via Baltica - rokiem realizacji tej inwestycji.

Minister edukacji narodowej, pełnomocnik regionalny PiS w Podlaskiem Dariusz Piontkowski powiedział, że to podsumowanie dokonane przez GDDKiA pokazuje to "co działo się za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy" jeśli chodzi o największe infrastrukturalne inwestycje drogowe w województwie podlaskim w porównaniu do rządów PO-PSL. Ocenił, że "wyraźnie pokazana jest różnica jakościowa", a rząd PiS "docenia" potrzeby komunikacyjne województwa podlaskiego i innych regionów wschodniej Polski.

"Tu nie da się oszukać tego o czym wielokrotnie mówił pan prezydent Andrzej Duda, że władze państwowe muszą realizować inwestycje, które będą zaspokajały potrzeby mieszkańców różnych regionów, nie tylko większych miast" - mówił Piontkowski. Dodał, że plany zakładają, że trasa Via Carpatia w Podlaskiem ma być gotowa do 2025 r. Dodał, że budowa dróg S61 i S19 oraz trasy kolejowej Rail Baltica mają sprawić, że region przestanie być "niedostępny komunikacyjnie", zyska dobre połączenia i będzie mógł się przez to rozwijać, bo inne województwa miały takie szanse już wcześniej.

"Aby mogła być kontynuowana taka polityka potrzebna jest zgodna współpraca władz państwowych, większości sejmowej, rządu i prezydenta, który przychyli się do takiego kształtu budżetu, takiej realizacji inwestycji" - mówił Piontkowski.