GDDKiA: druga akcja informacyjna ws. przebiegu projektowanej obwodnicy Ostrołęki

Do 16 października br. można zgłaszać opinie w ramach drugiej akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu przyszłej obwodnicy Ostrołęki - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie.

Jak poinformowała w komunikacie GDDKiA, firma Multiconsult Polska, działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej II - dotyczącej projektowanej obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53.

Jak przekazano w komunikacie, materiały informacyjne oraz formularz opinii można znaleźć na stronie internetowej: www.dk53-obwodnica-ostroleki.pl. Opinie można przesyłać do 16 października 2020 r. e-mailem na adres: DK53-STES@multiconsult.com.pl lub drogą pocztową na adres siedziby firmy Multiconsult.

Dyrekcja tłumaczy, że w ramach opracowywanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewidziane zostały akcje informacyjne mające na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Ostrołęki.

"Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną projektant kontynuuje prace projektowe, jednak podjęta została decyzja o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie korespondencyjnej" - czytamy.

GDDKiA przypomina, że planowana obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie ruchu głównego przyspieszonego (GP) z dostępnością poprzez skrzyżowania/węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony drogami serwisowymi.

"Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK 53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK 61 pomiędzy miejscowościami Nożyce i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin: głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis. Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie Starostwa Powiatowego Ostrołęka" - czytamy. Długość całego odcinka w zależności od wariantu wynosi ok. 13 - 13,5 km.

Wykonawcą dokumentacji o wartości ok. 2,9 mln zł jest Multiconsult Polska, który zrealizuje zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w październiku 2022 r.

GDDKiA przypomniała, że zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, wykonanie badań geologicznych oraz raportu o oddziaływaniu przyszłej trasy na środowisko. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Zgodnie z planowanym harmonogramem, do kwietnia 2021 r. ma nastąpić złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej; do 2023 r. - ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj", następnie do 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą, a w latach 2025-2027 - realizacja robót budowlanych.