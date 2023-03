GDDKiA: dwie firmy zainteresowane wymianą stalowej liny na moście w Turnie Małej na DK19

Dwie firmy są zainteresowane wymianą uszkodzonej stalowej liny na moście na rzece Bug w miejscowości Turna Mała na drodze krajowej nr 19 (Podlaskie). Rzecznik GDDKiA w Białymstoku poinformował PAP we wtorek, że umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w pierwszej połowie kwietnia.

Most na Bugu w Turnie Małej ma około 70 lat. Stalowa lina nie jest zerwana, są problemy z częścią jej splotów, dlatego trzeba ją wymienić - wyjaśnił rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA Rafał Malinowski. Problem drogowcy zauważyli w trakcie rutynowej kontroli przeprawy.

Z powodu uszkodzonej liny sprężającej konstrukcję mostu, od 7 lutego na przeprawie obowiązują ograniczenia dla pojazdów. Jest zamknięty jeden pas ruchu w stronę Lublina. Przez most nie mogą także jeździć pojazdy nienormatywne. Obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Do przetargu na wymianę liny zgłosiły się dwie firmy. Zaproponowały oferty w wysokości ponad 848 tys. zł i ponad 553 tys. zł. Malinowski poinformował, że obie te oferty mieszczą się w kwocie, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie. Oferty są teraz sprawdzane.

Umowa z wykonawcą naprawy ma być zawarta w pierwszej połowie kwietnia. Wybrana firma będzie miała na naprawę 110 dni.

Most na Bugu w Turnie Małej w powiecie siemiatyckim (woj. podlaskie) zbudowano w latach 1949-1952. Jak przypomniała GDDKiA, do jego budowy zostały wykorzystywane elementy stalowe z demontażu różnych przepraw, które zniszczono w Polsce w czasie II wojny światowej. Most ma 295 m, składa się z dziewięciu przęseł.

