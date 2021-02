GDDKiA: dziewięć ofert na zaprojektowanie 32 kilometrów autostrady A2

Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie około 32-kilometrowego odcinka autostrady A2, od węzła Biała Podlaska (Lubelskie) do granicy państwa – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w marcu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na jesień 2023 r." - podała GDDKiA w środę w komunikacie prasowym.

Złożone oferty w przetargu opiewają na kwoty od blisko 9,9 mln zł do ponad 35,5 mln zł.

"Kosztorys inwestorski to 34 870 500,00 zł" - podała GDDKiA.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. W analizie złożonych ofert, oprócz ceny, będzie brana pod uwagę ocena zespołu projektowego i zespołu środowiskowego.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisano z końcem stycznia 2021 r.

Na zaprojektowanie i budowę w sumie 63 kilometrów autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się obecnie cztery postępowania przetargowe.

Natomiast w województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek, do węzła Łódź Północ - trzy pasy ruchu. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.