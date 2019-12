GDDKiA: jest zgoda na budowę trasy S7 od Lesznowoli do Tarczyna

Wojewoda Mazowiecki wydał zgodę na budowę fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 do Grójca - poinformowała w poniedziałek GDDKiA. Chodzi o fragment trasy od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że decyzja wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy części odcinka od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

GDDKiA poinformowała, że zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to budowa ok. 1,3 km trasy od węzła Lesznowola w kierunku Grójca, a druga - ok. 13,5 km drogi kończącej się na węźle Tarczyn Północ.

Dodano, że realizacja drugiej części tego odcinka S7 będzie obejmowała m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na trzeci pas) na długości ok. 13,5 km, węzłów: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Generalna Dyrekcja wskazała, że wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka oznacza także rozpoczęcie procedury nabywania nieruchomości od dotychczasowych właścicieli.

"Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową" - podkreśliła GDDKiA.