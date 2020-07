GDDKiA: kierowcy pojadą nową jezdnią S17 w rejonie węzła Lubelska

Kierowcy pojadą nową jezdnią S17 w rejonie węzła Lubelska - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wskazała, że zaawansowanie prac sięga 73 proc., a termin ich zakończenia to marzec 2021 r.

Jak czytamy w komunikacie, w najbliższych dniach kierowców jadących z Warszawy w kierunku Lublina czeka zmiana organizacji ruchu w obrębie węzła Lubelska na przyszłej S17.

"Zamiast korzystać z tymczasowego objazdu po łącznicach węzła wjadą na docelową betonową jezdnię w kierunku Lublina. Na razie będą mieli do dyspozycji jedną jezdnię, na której ruch będzie odbywać się w obu kierunkach. Zapewniono tymczasowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną pomiędzy nimi" - podano.

GDDKiA wskazała, że na węźle Lubelska, w ramach robót drogowych układana jest podbudowa z kruszywa, prowadzone są roboty brukarskie. Na obiektach wykonywane są kapy chodnikowe, konstrukcja zabezpieczana jest antykorozyjnie, układana jest nawierzchnia na chodnikach. Ponadto budowane jest oświetlenie drogowe.

Zaawansowanie prac sięga 73 proc. Termin zakończenia prac to marzec 2021 r. Jest on wydłużony w stosunku do pierwotnego z powodu długotrwałego postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - czytamy.

W komunikacie dodano, że na sąsiednim węźle Góraszka zostanie uruchomiony przejazd na ciągu głównym obiema jezdniami, a za węzłem ruch z powrotem zostanie przekierowany na jedną jezdnię. Taka zmiana zdecydowanie ułatwi przejazd, gdyż kierowcy nie będą korzystali już z krętej, dotychczasowej drogi objazdowej. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu wykonawca przystąpi do rozbiórki ok. 300-metrowego odcinka starej DK17 i budowy nowej nawierzchni z betonu cementowego. Będzie mógł też dokończyć prace na łącznicach, przez które przebiegał objazd.

Według Dyrekcji, na pozostałych dwóch odcinkach S17 od węzła Lubelska do końca obwodnicy Kołbieli inwestycja jest zaawansowana w zakresie robót na poziomie ok. 82 proc.

Codziennie na placu budowy pracuje ok. 600 osób i 200 maszyn budowlanych. W ostatnim czasie wykonawca kontynuował prace przy układaniu nawierzchni w ciągu trasy głównej, budowane są drogi dojazdowe i serwisowe. Trwają również roboty wykończeniowe przy obiektach inżynierskich, trwa budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. Montowane jest ogrodzenie, instalowane są bariery i ekrany akustyczne, a także oznakowanie pionowe i malowane są znaki poziome - czytamy.

Prace przy budowie dwóch odcinków realizacyjnych zakończą się w IV kwartale tego roku, ale w wakacje wykonawca planuje udostępnić obie jezdnie budowanej drogi S17 na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, co znacznie usprawni ruch między Lublinem a Warszawą.

