GDDKiA na czas epidemii wprowadza udogodnienia w zezwoleniach na przejazdy niestandardowe

GDDKiA na czas występowania koronawirusa wprowadza udogodnienia usprawniające składanie wniosków ws.zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, czyli takiego, który przewozi np. śmigła do wiatraków - poinformowała w piątek Dyrekcja.

"W wyniku podjętych działań mających na celu usprawnienie procesu składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, przekazywania wydanych zezwoleń wnioskodawcom oraz współpracy ze służbami kontrolującymi takie przejazdy, wprowadzamy na czas występowania wirusa COVID-19 niezbędne udogodnienia" - poinformowała w piątkowym komunikacie GDDKiA. Jak dodano, zmiany są wprowadzone do odwołania.

Dyrekcja wyjaśniła PAP, że chodzi o pojazdy większe, dłuższe niż te, które są standardowo przewidziane do poruszania się po drogach według przepisów. Pojazdy nienormatywne to takie, które np. przewożą śmigła do wiatraków.

Zgodnie ze zmianami, wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych obok drogi pisemnej, telegraficznej czy telefaksu, także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, czyli przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (adres skrzynki ePUAP Centrali), drogą e-mailową na adres kancelarii (sekretariatu) właściwego Oddziału GDDKiA (https://gddkia.bip.gov.pl/struktura/135962_struktura-organizacyjna.html) lub w przypadku Centrali GDDKiA na adres kancelaria@gddkia.gov.pl.

GDDKiA może przekazać kopię zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą e-mailową lub faxem - na wniosek złożony przez wnioskodawcę. We wniosku o wydanie zezwolenia należy wówczas podać również numer faxu lub adres e-mail wnioskodawcy. GDDKiA podkreśla, że zezwolenie przekazane emailem lub faxem stanowi jedynie jego kopię. Oryginał zezwolenia będzie przekazywany w dotychczasowej, listownej formie.

Ponadto, GDDKiA jest w stałym kontakcie ze służbami kontrolującymi przejazdy pojazdów nienormatywnych, tj. wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego, policją oraz urzędami celno-skarbowymi, celem weryfikacji kopii zezwoleń przedstawianych przez podmioty wykonujące przejazdy.

"Jednocześnie z uwagi na występujące zagrożenie wirusem COVID-19, mające wpływ także na wykonywane obowiązki pracowników GDDKiA, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wnioskodawców (przewoźników) o stałe monitorowanie spraw, które nie wymagają wydania zezwolenia i przekazywanie takich informacji do Oddziału GDDKiA lub Centrali GDDKiA, w zależności od tego gdzie taki wniosek złożono" - czytamy.

W komunikacie wskazano, że rozwiązania te pozwoli GDDKiA na sprawniejsze rozpoznawanie i rozpatrywania spraw.