GDDKiA: na Mazowszu 640 pojazdów zadba o przejezdność dróg zimą

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na Mazowszu przygotowanych jest 640 pojazdów, w tym 202 jednostki sprzętu do zwalczania gołoledzi oraz ok. 438 do odśnieżania - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyrekcja przewiduje, że w sezonie zimowym w województwie mazowieckim może zostać zużyte około 59 tys. ton soli, 960 ton chlorku i ok. 6 tys. 700 ton piasku.

Jak informuje GDDKiA średnio na zimowe utrzymanie dróg na Mazowszu wydawanych jest ok. 65 mln zł rocznie.

GDDKiA monitoruje stan dróg krajowych 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Działaniami na drogach Mazowsza kieruje 14 Rejonów oraz 39 Obwodów Drogowych. Długość sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim wynosi 2 tys. 289 km.

Jak informuje Dyrekcja, system monitoringu stanu mazowieckich dróg składa się z ponad 225 kamer, 70 drogowych stacji pogodowych oraz 104 punktów z laserowym pomiarem temperatury nawierzchni oraz temperatury powietrza.