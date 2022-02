GDDKiA: na obejściu Węgierskiej Górki tunele drążone też już od strony Milówki

Wykonawca tzw. obejścia Węgierskiej Górki (Śląskie), czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka, rozpoczął już drążenie obu południowych tuneli również od strony Milówki – przekazał w poniedziałek PAP szef katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny.

Brakujący dotąd odcinek drogi S1 o długości ok. 8,5 km połączy czynne fragmenty trasy S1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. Będzie przebiegał w trudnym terenie - przewidziano m.in. dwie pary tuneli o długościach ok. 830 m i 980 m w zboczu masywu Baraniej Góry oraz kilka estakad nad dolinami potoków. Wykonawcą jest konsorcjum ze spółką Mirbud na czele. Prace ruszyły wiosną 2020 r.

"Roboty są wykonywane obecnie na wszystkich frontach; najbardziej spektakularne są roboty tunelowe" - powiedział PAP w poniedziałek Niełacny przypominając, że po zawale skał stropowych w tunelu TD-2.1 w maju ub. roku roboty wznowiono w listopadzie ub. roku - po zatwierdzeniu przez Wyższy Urząd Górniczy planu naprawczego. W pozostałych tunelach roboty szły bez przeszkód cały czas.

"W tym roku, od 10 stycznia, rozpoczęliśmy drążenie tuneli 2.1 i 2.2 od strony Milówki, od strony portalu południowego" - zaznaczył Niełacny. Chodzi o przyspieszenie robót tunelowych, które do tej pory w przypadku dłuższych tuneli 2.1 i 2.2 były prowadzone od północy, a w przypadku 1.1 i 1.2 - od strony południowej. Tunele 1.1 i 1.2 zaczną być drążone od północy po przygotowaniu tamtejszych portali.

Prace w obu dłuższych tunelach odbywają się w ciężkich warunkach geologicznych: w górotworze zbudowanym w większości ze zwietrzeliny łupka szarego, spękanej i zawilgoconej. Wykorzystywana jest tzw. Nowa Austriacka Metoda Górnicza (NATM), co oznacza, że prace (w tym wypadku z wykorzystaniem koparek tunelowych) nie są prowadzone od razu całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu.

W zależności od odkształceń dopasowany jest typ zabezpieczeń. Metoda NATM przewiduje wykonanie wstępnej obudowy z betonu zbrojonego, w słabszych częściach górotworu dodatkowo wzmacnianej za pomocą gwoździ i kotew. Docelowy kształt tunelu uzyskiwany jest po wykonaniu obudowy stałej z betonu zbrojonego.

Wartą 1 mld 379 mln zł brutto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka trasy podpisano 10 października 2019 r. z terminem 34 miesięcy na realizację zamówienia (przy czym do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, od 1 grudnia do 31 marca, niewliczane do czasu realizacji robót).

Obwodnica Węgierskiej Górki to ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą a Zwardoniem oraz jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. To także kluczowa inwestycja dla południowej części woj. śląskiego - o jej realizacji mówi się od ponad 20 lat.

Po otwarciu na Słowacji kolejnych odcinków autostrady D3, na Żywiecczyźnie zwiększa się ruch tranzytowy. Połączenie dotychczasowych fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega m.in. przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 o długości 135 km w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza i Milówka - Zwardoń.

