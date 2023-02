GDDKiA ocenia jako niezasadny wzrost stawek za przejazd A4 Katowice - Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że wzrost cen stawek za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice - Kraków jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy - podała GDDKiA w środowym komunikacie.

Według GDDKiA, wzrost stawek za przejazd tym odcinkiem autostrady A4 może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska - zarządca autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków, zapowiedziała we wtorek wprowadzenie od 3 kwietnia br. podwyżek opłat za przejazd płatną autostradą A4 Katowice - Kraków zapowiedział we wtorek jej koncesjonariusz. Opłaty na każdej bramce mają wynieść po 15 zł dla aut osobowych (dotąd 13 zł) i po 46 zł dla pojazdów pozostałych kategorii (dotąd 40 zł).

Jak podała w środę GDDKiA, prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy.

"Zwrócimy się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - wskazała GDDKiA w komunikacie.

"Warto podkreślić, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy, zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju" - dodano.

GDDKiA zwraca uwagę, że jednym z efektów podwyżki będzie przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych.

Dyrekcja podkreśliła, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

