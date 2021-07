GDDKiA: Od środy kierowcy będą mogli jeździć odcinkiem Śniadowo-Łomża Południe S61 Via Baltica

Od środy kierowcy będą mogli korzystać z 17-km odcinka Śniadowo-Łomża Południe (Podlaskie) budowanej drogi S61 Via Baltica - podała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstała droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu w każdą stronę) o nawierzchni cementowej, dostosowana jest do ciężkiego ruchu pojazdów.

"W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Jutrzejsze udostępnienie do ruchu tego odcinka możliwe jest dzięki ukończeniu prac na łącznicach węzła Łomża Południe, realizowanego w ramach odcinka Łomża Południe-Łomża Zachód. To umożliwi połączenie z drogą wojewódzką nr 677" - podała GDDKiA.

Zapowiedziano jednocześnie, że jeszcze w lipcu będą oddane do użytku dwa kolejne odcinki S61: Stawiski-Szczuczyn (18 km) i Kolno-Stawiski (16 km).

"Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą - Via Baltica. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku.

Z ponad 311 km przyszłej drogi Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki-Suwałki" - podała GDDKiA.

Dodano, że w realizacji jest 169 km Via Baltica.

Odcinek Stawiski-Szczuczyn ma 18 km, łączy już istniejące obwodnice Stawisk i Szczuczyna, dobudowano 1,6 km tzw. drugiej jezdni do obwodnicy Stawisk. Nowa droga bazuje na dk 61, powstał węzeł drogowy Grabowo, dwa miejsca obsługi podróżnych: Zabiele Wschód i Zabiele Zachód.

Pod koniec lipca GDDKiA planuje oddać do użytku 16-km odcinek Kolno - Stawiski. Wtedy kierowcy będą już mieć do dyspozycji 44 km Via Baltica od węzła Kolno, na północ od Łomży do końca obwodnicy Szczuczyna.

"Węzeł Kolno połączy trasę S61 z istniejącym przebiegiem dk 61 i dk 63. Powstał nowy odcinek dk 63 o długości ponad 2,2 km oraz przebudowano drogę powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km. Zbudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Górki Zachód i Górki Wschód, oraz drugą jezdnię (zachodnią) na obwodnicy Stawisk na długości 3,4 km" - podali drogowcy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada jednocześnie, że jeszcze w 2021 r. będzie gotowy odcinek Łomża Południe-Łomża Zachód.

"Z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy skorzystają już jutro, a cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, będzie gotowa jesienią tego roku. W ramach tej inwestycji powstaje również prawie 9 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 63, która połączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. ma ruszyć budowa odcinka Podborze-Śniadowo (koniec planowany jest drugą połowę na 2023 r).

W lipcu ma być także ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy obwodnicy Łomży (12,9 km odcinek Łomża Zachód-Kolno z nowym mostem na rzece Narew). W maju GDDKiA rozwiązała umowę z wybranym wcześniej wykonawcą. Umowa z nowym wykonawcą ma być zawarta na początku 2022 r.

"Jego zadaniem będzie - ze względu na strategiczne znaczenie tego fragmentu dla funkcjonowania całego szlaku Via Baltica - osiągnięcie przejezdności tej części S61 z końcem 2023 r. Nie wykluczamy nawet takiej sytuacji, że wykonawca zbuduje i w 2023 roku odda do ruchu jedną jezdnię, a całość rok później" - podali drogowcy.

Zaawansowana jest też budowa S61 (z Podlaskiego do Warmińsko-Mazurskiego) na odcinku Szczuczyn-Ełk Południe (warmińsko-mazurskie). Prace mają się zakończyć w drugim kwartale 2022 r. W czwartym kwartale 2022 r. ma być natomiast gotowy odcinek Ełk Południe-Wysokie. Natomiast jeszcze w czwartym kwartale 2021 r. ma być oddana główna trasa odcinka Wysokie-Raczki.

GDDKiA podała także, że w ok. 60 proc. zaawansowana jest budowa ( w Podlaskiem) odcinka Suwałki-Budzisko, do granicy z Litwą.

