GDDKiA ogłosi w 2021 r. przetargi na 660 km dróg krajowych

W 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetargi, które obejmą łącznie 660 km dróg krajowych. W sumie będzie to 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras o ponad 330 km - poinformowała GDDKiA.

Szacowana wartość ich realizacji to ok. 17,6 mld zł. Ponadto będą też przetargi na zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości przekraczającej 330 km i wartości szacunkowej ok. 2,5 mld złotych.

Wśród postępowań na nowe odcinki dróg przewidziano ponad 100 km drogi ekspresowej S19, po ok. 50 km S10 i S17 oraz ponad 20 km S74. Będą też obwodnice m.in. Bielska Podlaskiego, Nowego Sącza, Chełmca czy Kołbieli. Pozwoli to na domknięcie istniejącej sieci dróg ekspresowych.

Jak zaznacza GDDKiA, realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tych miejscowości oraz odciążenie miejskich ulic.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 planowana jest wschodnia obwodnica Tarnowa, obwodnica Gorajca, obwodnica m. Dzwola, obwodnica Strykowa, DK31 obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto w ramach zadań na sieci (o wartości powyżej 20 mln zł) ogłoszone zostaną postępowania dotyczące dróg o łącznej długości ponad 330 km. W sumie przetargi obejmą 37 odcinków, a wśród nich znajdą się m.in. rozbudowy DK62 Płock - Wyszogród (30,1 km), DK74 Gorajec - Szczebrzeszyn (10,4 km) i Janów Lubelski - Frampol (9,2 km), DK36 Lubin - Ścinawa (13,1 km), DK16 Głęboki Bród - granica państwa w Ogrodnikach (25,1 km) oraz DK22 Chojnice - Czersk (22,5 km)

W sumie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz uwzględniając tzw. zadania na sieci, ogłosimy przetargi na ponad 660 km dróg o szacunkowej wartości ponad 20 mld zł - poinformowała GDDKiA.

Pełna lista odcinków dróg, na budowę których zostanie w przyszłym roku ogłoszony przetarg jest na stronie www.gddkia.gov.pl/